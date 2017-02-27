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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 вер, 2022 20:01
чик написав: Игорь Алексеевич написав:
но что бы послали в лес, то такого не слышал.
мы в него токо зашли... любые депо всегда банки отдают неохотно, а сча ситуация тяжёлая - пожуём.
Посмотрим, но ныть уже сейчас, что не отдают....паника. Кому сегодня не отдали??? У некоторых были депозиты, но не 50+. У кого закончились они и кому не вернули???
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Додано: Вів 20 вер, 2022 20:02
Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
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Danik
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Додано: Вів 20 вер, 2022 20:04
Danik написав:
Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём
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Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 20 вер, 2022 21:47
Игорь Алексеевич написав: чик написав: Игорь Алексеевич написав:
но что бы послали в лес, то такого не слышал.
мы в него токо зашли... любые депо всегда банки отдают неохотно, а сча ситуация тяжёлая - пожуём.
Посмотрим, но ныть уже сейчас, что не отдают....паника. Кому сегодня не отдали??? У некоторых были депозиты, но не 50+. У кого закончились они и кому не вернули???
мне не отдаёт Ощадбанк валютный депозит из за утери доступа к финансовому номеру из заграницей нет возможности отменить автопролонгацию депозита . Можно попрощаться на год с доступом к деньгам как мининум
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choca
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Додано: Вів 20 вер, 2022 22:46
choca написав:
мне не отдаёт Ощадбанк валютный депозит из за утери доступа к финансовому номеру из заграницей нет возможности отменить автопролонгацию депозита . Можно попрощаться на год с доступом к деньгам как мининум
Это ваша проблема, а не ощада, что вы не имеете доступа к счету или не можете явиться за депо, не отменили автопролонгацию.
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Zebra
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Додано: Сер 21 вер, 2022 08:15
choca написав:
мне не отдаёт Ощадбанк валютный депозит из за утери доступа к финансовому номеру из заграницей нет возможности отменить автопролонгацию депозита . Можно попрощаться на год с доступом к деньгам как мининум
А при чём здесь Ощад???
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Игорь Алексеевич
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:22
Игорь Алексеевич написав: Danik написав:
Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём
На фоне последних новостей как бы полтинник не разменяли между делом.
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antey1969
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:25
Danik написав:
Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
43 + , а чому так ростем?
Мобілізація в Росії?
і
втрати інфраструктури
Востаннє редагувалось Scorpion1
в Сер 21 вер, 2022 09:32, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:30
antey1969 написав: Игорь Алексеевич написав: Danik написав:
Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём
На фоне последних новостей как бы полтинник не разменяли между делом.
Так про 50 кто со стажем на форуме знали с 24 февраля, что он будет осенью.
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Игорь Алексеевич
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