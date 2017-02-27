RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9954995599569957
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:01

  чик написав:
  Игорь Алексеевич написав:но что бы послали в лес, то такого не слышал.

мы в него токо зашли... любые депо всегда банки отдают неохотно, а сча ситуация тяжёлая - пожуём.
Посмотрим, но ныть уже сейчас, что не отдают....паника. Кому сегодня не отдали??? У некоторых были депозиты, но не 50+. У кого закончились они и кому не вернули???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 13.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
Danik
 
Повідомлень: 462
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2066 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 20:04

  Danik написав:Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.

Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 13.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 21:47

  Игорь Алексеевич написав:
  чик написав:
  Игорь Алексеевич написав:но что бы послали в лес, то такого не слышал.

мы в него токо зашли... любые депо всегда банки отдают неохотно, а сча ситуация тяжёлая - пожуём.
Посмотрим, но ныть уже сейчас, что не отдают....паника. Кому сегодня не отдали??? У некоторых были депозиты, но не 50+. У кого закончились они и кому не вернули???
мне не отдаёт Ощадбанк валютный депозит из за утери доступа к финансовому номеру из заграницей нет возможности отменить автопролонгацию депозита . Можно попрощаться на год с доступом к деньгам как мининум
choca
Аватар користувача
 
Повідомлень: 63
З нами з: 09.12.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 вер, 2022 22:46

  choca написав:мне не отдаёт Ощадбанк валютный депозит из за утери доступа к финансовому номеру из заграницей нет возможности отменить автопролонгацию депозита . Можно попрощаться на год с доступом к деньгам как мининум

Это ваша проблема, а не ощада, что вы не имеете доступа к счету или не можете явиться за депо, не отменили автопролонгацию.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11661
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 2558 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 08:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  choca написав:мне не отдаёт Ощадбанк валютный депозит из за утери доступа к финансовому номеру из заграницей нет возможности отменить автопролонгацию депозита . Можно попрощаться на год с доступом к деньгам как мининум
А при чём здесь Ощад???
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 13.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:22

  Игорь Алексеевич написав:
  Danik написав:Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.

Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём :P

На фоне последних новостей как бы полтинник не разменяли между делом.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11460
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1554 раз.
Подякували: 3420 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:25

  Danik написав:Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.

43 + , а чому так ростем?

Мобілізація в Росії?
і
втрати інфраструктури
Востаннє редагувалось Scorpion1 в Сер 21 вер, 2022 09:32, всього редагувалось 1 раз.
Scorpion1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 461
З нами з: 06.09.07
Подякував: 318 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:30

  antey1969 написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Danik написав:Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.

Сядим на пенёк - перекусим пирожок по 45 и опять пойдём :P

На фоне последних новостей как бы полтинник не разменяли между делом.

Так про 50 кто со стажем на форуме знали с 24 февраля, что он будет осенью. :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5777
З нами з: 13.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9954995599569957
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Scorpion1, swodnix, Vorlon і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3119, 3120, 3121
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31202 34750073
Переглянути останнє повідомлення
Вів 20 вер, 2022 21:49
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12446445
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22797175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Львів Банк (55)
21.09.2022 10:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.