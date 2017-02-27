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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 вер, 2022 09:59
Scorpion1 написав: Danik написав:
Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.
43 + , а чому так ростем?
Мобілізація в Росії?
і
втрати інфраструктури
загроза ядерки із боку оркостана
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greenozon
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:19
бодро растем
50 до конца недели легко
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Олежан
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:22
.Мля. Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.
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Amat
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:25
Amat написав:
.Мля. Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.
это же очевидно что будет только рост
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Олежан
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:26
Олежан написав: Amat написав:
.Мля. Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.
это же очевидно что будет только рост
Да, но... я хотел словить очередное дно
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Amat
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:30
45 и остановится.
А потом есть 2 варианта или к ёлочке 50 и далее обратки нет.
Или были уже ситуации у нас 40 и откат к 24.
так и сейчас возможно НБУ после 45, что то придумает и откатимся к 40.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич
в Сер 21 вер, 2022 10:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:31
Олежан написав:
бодро растем
50 до конца недели легко
нет - до конца года
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greenback1996
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:32
Amat написав: Олежан написав: Amat написав:
.Мля. Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.
это же очевидно что будет только рост
Да, но... я хотел словить очередное дно
+1 думал катнут обратно к 41, но вчера уже купил по 42,7... жадность...
зы правда до вчера, удавалось в кассе ощада доллары по 40 грн дергать...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov
в Сер 21 вер, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
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Slon_Nosov
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:41
в следующий раз когда захотите словить дно, просто киньте мне на карту 20к и не дергайтесь)
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Олежан
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:45
как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)
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greenback1996
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