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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 99569957995899599960>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:59

  Scorpion1 написав:
  Danik написав:Киев под вечер 42,53/42,80. Неплохо за сегодня подросли.

43 + , а чому так ростем?

Мобілізація в Росії?
і
втрати інфраструктури


загроза ядерки із боку оркостана
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:19

Re: Валютний ринок в контексті ДС

бодро растем
50 до конца недели легко
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

.Мля. Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:25

  Amat написав:.Мля. Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.

это же очевидно что будет только рост
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:26

  Олежан написав:
  Amat написав:.Мля. Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.

это же очевидно что будет только рост


Да, но... я хотел словить очередное дно :lol:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:30

45 и остановится.
А потом есть 2 варианта или к ёлочке 50 и далее обратки нет.
Или были уже ситуации у нас 40 и откат к 24.
так и сейчас возможно НБУ после 45, что то придумает и откатимся к 40.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Сер 21 вер, 2022 10:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:31

  Олежан написав:бодро растем
50 до конца недели легко


нет - до конца года :lol:
greenback1996
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:32

  Amat написав:
  Олежан написав:
  Amat написав:.Мля. Опыть затянул..
Все ждал, что до 40,7 откатится.
Дождался. Еще на 20т грн похудел за день.

это же очевидно что будет только рост


Да, но... я хотел словить очередное дно :lol:


+1 думал катнут обратно к 41, но вчера уже купил по 42,7... жадность...

зы правда до вчера, удавалось в кассе ощада доллары по 40 грн дергать...
Востаннє редагувалось Slon_Nosov в Сер 21 вер, 2022 10:44, всього редагувалось 1 раз.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

в следующий раз когда захотите словить дно, просто киньте мне на карту 20к и не дергайтесь)
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)
greenback1996
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