|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:49
greenback1996 написав:
как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)
потихоньку
если бы запад не вложился - был бы гипер, и то, бабка на двое,
а так - будет "зерно в обмен на продовольствие" тянуться потихоньку
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4594
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 376 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:49
greenback1996 написав:
как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)
Я в 92-96г. не плохо рубил бабосы, когда многие не могли найти работу и не выплачивали на заводах з.плату. Поэтому в любом кризисе находят как +, так и -
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5780
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:50
-
Amat
-
-
- Повідомлень: 2139
- З нами з: 21.12.11
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 661 раз.
-
- Профіль
-
3
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:51
Олежан написав:
бодро растем
50 до конца недели легко
Новость пережуется и будет откат, ясно дело до более высоких уровней, но 50 на нале это будет вопрос чистых эмоций.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 838
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:53
уже 44
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 10:55
45.
Будет остановка и если начнётся в какой то день хоть на 10 коп. откат, то надо сливаться, увидем в дальнейшем 42, возможно и 40. Если после 45 на 10коп. пойдёт вверх, то ждёмс след.. рубеж 50.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5780
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:00
У нас ещё на курс давят новости.
Новость дня - выступления пуйла, валютчики в плюсе, т.к. население в панике, что завтра типа новая война, хотя то что она уже идёт многие уже с этой войной жить привыкли
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 5780
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 653 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:07
Олежан написав:
уже 44
На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 11462
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 1555 раз.
- Подякували: 3420 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:22
antey1969 написав: Олежан написав:
уже 44
На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.
все себя только этим и тешат
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:28
45 уже
реально бакс отдают по 46
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 804
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31202
|34751985
|
|
|1669
|12448222
|
|
|7973
|22797184
|
|