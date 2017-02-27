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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9957995899599960>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:49

  greenback1996 написав:как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)


потихоньку

если бы запад не вложился - был бы гипер, и то, бабка на двое,
а так - будет "зерно в обмен на продовольствие" тянуться потихоньку
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:49

  greenback1996 написав:как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)

Я в 92-96г. не плохо рубил бабосы, когда многие не могли найти работу и не выплачивали на заводах з.плату. Поэтому в любом кризисе находят как +, так и -
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:50

  Олежан написав:в следующий раз когда захотите словить дно, просто киньте мне на карту 20к и не дергайтесь)


:lol: :lol: :lol:

Я так только для ЗСУ делаю :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:51

  Олежан написав:бодро растем
50 до конца недели легко

Новость пережуется и будет откат, ясно дело до более высоких уровней, но 50 на нале это будет вопрос чистых эмоций.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

уже 44
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:55

45.
Будет остановка и если начнётся в какой то день хоть на 10 коп. откат, то надо сливаться, увидем в дальнейшем 42, возможно и 40. Если после 45 на 10коп. пойдёт вверх, то ждёмс след.. рубеж 50. :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:00

У нас ещё на курс давят новости.
Новость дня - выступления пуйла, валютчики в плюсе, т.к. население в панике, что завтра типа новая война, хотя то что она уже идёт многие уже с этой войной жить привыкли :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:07

  Олежан написав:уже 44

На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:22

  antey1969 написав:
  Олежан написав:уже 44

На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.

все себя только этим и тешат
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:28

Re: Валютний ринок в контексті ДС

45 уже
реально бакс отдают по 46
Олежан
 
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