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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9958995999609961>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

ну имеет смысл дальше открывать депо по 36.6
хорошая маржа
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 11:53

А что кардинально такого случилось , что все заволновались и курс попер?
Неужели хутин нападет?
(Только про ядерку не нужно, это смешно)
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:03

  Олежан написав:45 уже
реально бакс отдают по 46


Рост это когда маржа 20 копеек.
Когда на себя по 43 , а отдают по 46 - это паника, загон.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:05

Xenon
Опять лохов стригут ))) Как перестанут нести последнее в обменники, так сразу курс вернётся )))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:06

Не тіштесь високому курсу!!!

  antey1969 написав:
  Олежан написав:уже 44

На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.

Куйня це все :roll: - потім, якщо і впадем, то не дуже. А от ціни, які і так вже високі, майже на все, ще трохи підтягнуться вгору🤬
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:16

  Олежан написав:ну имеет смысл дальше открывать депо по 36.6
хорошая маржа

могут выдать по эквивалентному тех же 36.6,но с процентами 0,01%
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:17

  Xenon написав:А что кардинально такого случилось , что все заволновались и курс попер?
Неужели хутин нападет?
(Только про ядерку не нужно, это смешно)

недореспублики и часть запорожской с херсонской спешат референдумить
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:19

Мизантрóп
На каком основании?
Если это ваша валюта, то курс продажи коммерческий...
Может быть одно НО - постанова, которая принудительно сконвертирует все валютные вклады в гривну по курсу НБУ.
idealstorm
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:27

  Успіх написав:
  antey1969 написав:
  Олежан написав:уже 44

На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.

Куйня це все :roll: - потім, якщо і впадем, то не дуже. А от ціни, які і так вже високі, майже на все, ще трохи підтягнуться вгору🤬

Совершенно с вами согласен насчет цен,тем более они уже заоблачные,к примеру если взять цены на овощи имеем роста 300% от прошлогодних(регион Киев),по поводу валюты,наверно уже все позабыли как в 14 году на Новый год имели 16.5 после 8 в январе и никого это не удивляло.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  idealstorm написав:Может быть одно НО - постанова
имеется ввиду,от этого нет страховки.Вероятность мала,да и Запад с нами)) Могут начать с внутренних распоряжений банка для начала
Мизантрóп
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