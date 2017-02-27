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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 вер, 2022 11:38
ну имеет смысл дальше открывать депо по 36.6
хорошая маржа
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Олежан
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Додано: Сер 21 вер, 2022 11:53
А что кардинально такого случилось , что все заволновались и курс попер?
Неужели хутин нападет?
(Только про ядерку не нужно, это смешно)
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Xenon
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:03
Олежан написав:
45 уже
реально бакс отдают по 46
Рост это когда маржа 20 копеек.
Когда на себя по 43 , а отдают по 46 - это паника, загон.
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vladimir07
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:05
Xenon
Опять лохов стригут ))) Как перестанут нести последнее в обменники, так сразу курс вернётся )))
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Andrey2512
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:06
antey1969 написав: Олежан написав:
уже 44
На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.
Куйня це все
- потім, якщо і впадем, то не дуже. А от ціни, які і так вже високі, майже на все, ще трохи підтягнуться вгору🤬
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Успіх
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:16
Олежан написав:
ну имеет смысл дальше открывать депо по 36.6
хорошая маржа
могут выдать по эквивалентному тех же 36.6,но с процентами 0,01%
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Мизантрóп
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:17
Xenon написав:
А что кардинально такого случилось , что все заволновались и курс попер?
Неужели хутин нападет?
(Только про ядерку не нужно, это смешно)
недореспублики и часть запорожской с херсонской спешат референдумить
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Мизантрóп
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:19
Мизантрóп
На каком основании?
Если это ваша валюта, то курс продажи коммерческий...
Может быть одно НО - постанова, которая принудительно сконвертирует все валютные вклады в гривну по курсу НБУ.
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idealstorm
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:27
Успіх написав: antey1969 написав: Олежан написав:
уже 44
На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.
Куйня це все
- потім, якщо і впадем, то не дуже. А от ціни, які і так вже високі, майже на все, ще трохи підтягнуться вгору🤬
Совершенно с вами согласен насчет цен,тем более они уже заоблачные,к примеру если взять цены на овощи имеем роста 300% от прошлогодних(регион Киев),по поводу валюты,наверно уже все позабыли как в 14 году на Новый год имели 16.5 после 8 в январе и никого это не удивляло.
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osya1964
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:38
idealstorm написав:
Может быть одно НО - постанова
имеется ввиду,от этого нет страховки.Вероятность мала,да и Запад с нами)) Могут начать с внутренних распоряжений банка для начала
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Мизантрóп
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