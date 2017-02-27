RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9958995999609961
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:48

  Andrey2512 написав:Xenon
Опять лохов стригут ))) Как перестанут нести последнее в обменники, так сразу курс вернётся )))

Вернётся и будет па8
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11664
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:50

  alex_dvornichenko написав:
  Олежан написав:бодро растем
50 до конца недели легко

Новость пережуется и будет откат, ясно дело до более высоких уровней, но 50 на нале это будет вопрос чистых эмоций.

Не все так просто. Дефицит наличных долларов в банках. И ситуация нарастает комом. Депо забираются гривной и идут на ЧР. Где уже готовы кто с премией +10% от межбанка, кто +20%, а как эти закончатся, будет премия ещё выше.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11664
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:55

  Zebra написав:
  Andrey2512 написав:Xenon
Опять лохов стригут ))) Как перестанут нести последнее в обменники, так сразу курс вернётся )))

Вернётся и будет па8

А считаете что ПА8 быть уже не может? Думаю это вполне возможно. Механизм называется деноминация.
Евгений Н.
 
Повідомлень: 583
З нами з: 19.11.08
Подякував: 5 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 12:56

  Zebra написав:
  Xenon написав:А что кардинально такого случилось , что все заволновались и курс попер?
Неужели хутин нападет?
(Только про ядерку не нужно, это смешно)

Использование тактических ядерных зарядов на высоте не вызовет разрушений, но вполне может иметь еффект.

а какой тогда в этом смысл?
загрязнить радиацией + вероятность что понесет все это дело на самих себя
Xenon
 
Повідомлень: 4009
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:02

  antey1969 написав:
  Олежан написав:уже 44

На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.

Вечером, пойдут окуительные истории.
Danik
 
Повідомлень: 463
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2066 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 13:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тем кто не знает что делать с гривной - Я рекомендую вложиться в биткоин, он сейчас стоит 19к, а будет стоить в течении 1-2 лет - 28к, в течении 4-х лет, его цена вырастет до 48к

Биткоин кстати сейчас продается по курсу 40.

Не бойтесь, актив проверенный временем. Он торгуется уже плотно на Уолл-стрит, эмиссия у него ограниченная, паника на рынках волнообразна, а значит цена - дело времени.
К тому же ликвиден по всему миру.
Если вы сможете потерпеть, деньги это не последние, просто купите и ждите.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11664
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1733 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 9958995999609961
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Webracer, Zebra і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3119, 3120, 3121
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31204 34753555
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 вер, 2022 13:15
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12449597
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22797201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1593)
21.09.2022 13:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.