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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 вер, 2022 12:48
Andrey2512 написав:Xenon
Опять лохов стригут ))) Как перестанут нести последнее в обменники, так сразу курс вернётся )))
Вернётся и будет па8
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Zebra
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:50
alex_dvornichenko написав: Олежан написав:
бодро растем
50 до конца недели легко
Новость пережуется и будет откат, ясно дело до более высоких уровней, но 50 на нале это будет вопрос чистых эмоций.
Не все так просто. Дефицит наличных долларов в банках. И ситуация нарастает комом. Депо забираются гривной и идут на ЧР. Где уже готовы кто с премией +10% от межбанка, кто +20%, а как эти закончатся, будет премия ещё выше.
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Zebra
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:55
Zebra написав: Andrey2512 написав:Xenon
Опять лохов стригут ))) Как перестанут нести последнее в обменники, так сразу курс вернётся )))
Вернётся и будет па8
А считаете что ПА8 быть уже не может? Думаю это вполне возможно. Механизм называется деноминация.
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Евгений Н.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:56
Zebra написав: Xenon написав:
А что кардинально такого случилось , что все заволновались и курс попер?
Неужели хутин нападет?
(Только про ядерку не нужно, это смешно)
Использование тактических ядерных зарядов на высоте не вызовет разрушений, но вполне может иметь еффект.
а какой тогда в этом смысл?
загрязнить радиацией + вероятность что понесет все это дело на самих себя
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Xenon
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:02
antey1969 написав: Олежан написав:
уже 44
На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.
Вечером, пойдут окуительные истории.
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Danik
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:15
Тем кто не знает что делать с гривной - Я рекомендую вложиться в биткоин, он сейчас стоит 19к, а будет стоить в течении 1-2 лет - 28к, в течении 4-х лет, его цена вырастет до 48к
Биткоин кстати сейчас продается по курсу 40.
Не бойтесь, актив проверенный временем. Он торгуется уже плотно на Уолл-стрит, эмиссия у него ограниченная, паника на рынках волнообразна, а значит цена - дело времени.
К тому же ликвиден по всему миру.
Если вы сможете потерпеть, деньги это не последние, просто купите и ждите.
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Zebra
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