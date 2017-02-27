Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 вер, 2022 12:48
Andrey2512 написав: Xenon
Опять лохов стригут ))) Как перестанут нести последнее в обменники, так сразу курс вернётся )))
Вернётся и будет па8
Zebra
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:50
alex_dvornichenko написав: Олежан написав:
бодро растем
50 до конца недели легко
Новость пережуется и будет откат, ясно дело до более высоких уровней, но 50 на нале это будет вопрос чистых эмоций.
Не все так просто. Дефицит наличных долларов в банках. И ситуация нарастает комом. Депо забираются гривной и идут на ЧР. Где уже готовы кто с премией +10% от межбанка, кто +20%, а как эти закончатся, будет премия ещё выше.
Zebra
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Додано: Сер 21 вер, 2022 12:55
Zebra написав: Andrey2512 написав: Xenon
Опять лохов стригут ))) Как перестанут нести последнее в обменники, так сразу курс вернётся )))
Вернётся и будет па8
А считаете что ПА8 быть уже не может? Думаю это вполне возможно. Механизм называется деноминация.
Евгений Н.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:02
antey1969 написав: Олежан написав:
уже 44
На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.
Вечером, пойдут окуительные истории.
Danik
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:15
Тем кто не знает что делать с гривной - Я рекомендую вложиться в биткоин, он сейчас стоит 19к, а будет стоить в течении 1-2 лет - 28к, в течении 4-х лет, его цена вырастет до 48к
Биткоин кстати сейчас продается по курсу 40. Не бойтесь, актив проверенный временем. Он торгуется уже плотно на Уолл-стрит, эмиссия у него ограниченная, паника на рынках волнообразна, а значит цена - дело времени. К тому же ликвиден по всему миру. Если вы сможете потерпеть, деньги это не последние, просто купите и ждите.
Zebra
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:47
Рекорд хотелки на сегодня был 49,00
Danik
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Додано: Сер 21 вер, 2022 13:51
Zebra написав:
Дефицит наличных долларов в банках.
Не такой уж и дефицит. Главное, чтоб в октябре налик был) Попрут первые депо))
Andrey2512
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:00
Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас
Анд_рей
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:04
Анд_рей написав:
Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас
Утром было 43,50/45,50 в Запорожье, сейчас показывает 42,80/43,30. И это несмотря на серию мощных взрывов в городе недавно. Днём. Сам впервые ощутил рядом, меньше километра.
Vorlon
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Додано: Сер 21 вер, 2022 14:06
Zebra написав:
Тем кто не знает что делать с гривной - Я рекомендую вложиться в биткоин, он сейчас стоит 19к, а будет стоить в течении 1-2 лет - 28к, в течении 4-х лет, его цена вырастет до 48к
Биткоин кстати сейчас продается по курсу 40.
Уже 42, но это пустяк. Кто хотел купить, ещё летом купил. Или даже перезашёл после 25к. Остальных бесполезно агитировать, для них даже стэйблы = скам. Каждому своё.
phantom_systems
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