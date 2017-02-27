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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9959996099619962
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:16

  antey1969 написав:
  Олежан написав:уже 44

На пиках можно будет сливаться.
Эмоциональный спрос.

„Соседи приходят, им слышится стук копыт, мешает уснуть тревожит их сон…“
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:17

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Тем кто не знает что делать с гривной - Я рекомендую вложиться в биткоин, он сейчас стоит 19к, а будет стоить в течении 1-2 лет - 28к, в течении 4-х лет, его цена вырастет до 48к

Биткоин кстати сейчас продается по курсу 40.

Уже 42, но это пустяк.

По 41.
Ситуация на данный момент такова, что напоминание об этом инструменте сохранения - уместно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:Тем кто не знает что делать с гривной - Я рекомендую вложиться в биткоин

как грн оптимально отправить?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 14:22

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............21.09.2022..........22.09.2022
дата розрахунку..............20.09.2022...........21.09.2022
Євро.................................36,5247................36,2084...-0.87%
Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9902 (в пятницу 0.9988).

Индекс доллара DXY в 15-00 110.76 (в пятницу 110.00)
Утром и сейчас был повторен 20-летний максимум, достигнутый 7 сентября.

В пятницу произошла выдача рефинанса в больших объемах, чем обычно. Теперь можно уточнить, что рефинанс получили 2 банка - Альянс и Укргаз, По 2 млрд. каждый. Для Укгаза это дело привычное, а Альянс последний раз брал рефинанс в марте в значительно меньших объемах.
Сибарит
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