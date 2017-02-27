Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з...............21.09.2022..........22.09.2022 дата розрахунку..............20.09.2022...........21.09.2022 Євро.................................36,5247................36,2084...-0.87% Долар США......................36,5686................36,5686...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9902 (в пятницу 0.9988).
Индекс доллара DXY в 15-00 110.76 (в пятницу 110.00) Утром и сейчас был повторен 20-летний максимум, достигнутый 7 сентября.
В пятницу произошла выдача рефинанса в больших объемах, чем обычно. Теперь можно уточнить, что рефинанс получили 2 банка - Альянс и Укргаз, По 2 млрд. каждый. Для Укгаза это дело привычное, а Альянс последний раз брал рефинанс в марте в значительно меньших объемах.
я вижу так называемые бинансеры-дроповоды настолько окуевшие, что уже поселились в банке толпами и предлагают почти всем подряд людям неприличные предложения "сделать перевод на карту". Одному сказал, что он дятел (с радостью еще бы морду лица почистил , просто культурный человек). Причем публика типа школьников (ну них же типа учебный год начался уже), другой вообще на нарика похож - даже 10 грн бы не дал ему поддержать 10 секунд. Совсем окуели. п.с Если подобная шобла еще и покупает крипту, то у меня в голове появляются определенные мысли насчет будущего этих монет.
somilitark написав:Ця якась сліпа і тупа зрадофілія і перекручування напрягає. Уряд хоче оголосити приватизацію малих площ, якихось чахлих магазинів, апендицитів, іншого полумертвого комунального майна.
що заважало владі імітаторів та мародерів зробити це за 3 роки при владі?
так само вони зроблять це зараз. просто розводять закордонних спонсорів на гроші. сподіваюсь після війни закінчаться всі ці кредити, поки влада не зміниться.
і не забувайте що всі ці гетьманцови, марченки, КЕШи харчуються на бюджетних посадах ще з часів Азарова.
Після війни?! А, коли вона закінчиться?! Які ваші сподівання?