|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 вер, 2022 17:39
Олежан написав:
ну имеет смысл дальше открывать депо по 36.6
хорошая маржа
і тим менше сенсу віддавати банкам $ через пару місяців
казино завжди виграє
-
bamper
-
-
- Повідомлень: 4537
- З нами з: 22.05.08
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 1685 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 вер, 2022 18:08
Vorlon написав: Анд_рей написав:
Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас
Утром было 43,50/45,50 в Запорожье, сейчас показывает 42,80/43,30. И это несмотря на серию мощных взрывов в городе недавно. Днём. Сам впервые ощутил рядом, меньше километра.
Рядом, это когда мина или снаряд в 100-200 метрах от тебя падает, или в 500 метрах кассетный ураган, а ты в это время мог умереть, приходит осознание, что тебе повезло... но все равно никуда не бежишь.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 11670
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1734 раз.
- Подякували: 2561 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31208
|34763473
|
|
|1669
|12459002
|
|
|7973
|22797249
|
|