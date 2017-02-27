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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9960996199629963
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:39

  Олежан написав:ну имеет смысл дальше открывать депо по 36.6
хорошая маржа

і тим менше сенсу віддавати банкам $ через пару місяців :lol:
казино завжди виграє
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:08

  Vorlon написав:
  Анд_рей написав:Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас

Утром было 43,50/45,50 в Запорожье, сейчас показывает 42,80/43,30. И это несмотря на серию мощных взрывов в городе недавно. Днём. Сам впервые ощутил рядом, меньше километра.

Рядом, это когда мина или снаряд в 100-200 метрах от тебя падает, или в 500 метрах кассетный ураган, а ты в это время мог умереть, приходит осознание, что тебе повезло... но все равно никуда не бежишь.
Zebra
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  #<1 ... 9960996199629963
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