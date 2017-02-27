і тим менше сенсу віддавати банкам $ через пару місяців
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 вер, 2022 17:39
Додано: Сер 21 вер, 2022 18:08
Рядом, это когда мина или снаряд в 100-200 метрах от тебя падает, или в 500 метрах кассетный ураган, а ты в это время мог умереть, приходит осознание, что тебе повезло... но все равно никуда не бежишь.
Додано: Сер 21 вер, 2022 19:06
В твоем случае-исключительно почтовым голубем.Откуда у тебя деньги?? Собрал все чаевые за неделю?! Есть такой инструмент Mina с офигительно маленьким блокчейном и перспективой роста в ХХ Ты ж уже туда отправил,теперь дурацкие вопросы задаешь сообществу
Додано: Сер 21 вер, 2022 19:30
21.09.2022 Яке майбутнє чекає на криптовалюту
Коментарі фахівців НБУ
Додано: Сер 21 вер, 2022 19:38
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 21 вер, 2022 19:43
За крок до перевороту думок©
А на вогневій - майже, так і є...
Касети на відстані від мене, то трошки ближче "тріскотіли", а от міни, то за 10-20м розривались...
І куди побіжиш? На смерть?
В ці моменти тільки впасти і лежати обличчям в землю! Ну і звичайно - молитись!
І, загалом, куди побіжиш? Закордон?))
Я, от навпаки, після відпустки, знову повернувся туди, де близько розривається ота вся куєта...
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