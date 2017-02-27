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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9961996299639964>
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 17:39

  Олежан написав:ну имеет смысл дальше открывать депо по 36.6
хорошая маржа

і тим менше сенсу віддавати банкам $ через пару місяців :lol:
казино завжди виграє
bamper
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 18:08

  Vorlon написав:
  Анд_рей написав:Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас

Утром было 43,50/45,50 в Запорожье, сейчас показывает 42,80/43,30. И это несмотря на серию мощных взрывов в городе недавно. Днём. Сам впервые ощутил рядом, меньше километра.

Рядом, это когда мина или снаряд в 100-200 метрах от тебя падает, или в 500 метрах кассетный ураган, а ты в это время мог умереть, приходит осознание, что тебе повезло... но все равно никуда не бежишь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:06

  Олежан написав:
  Zebra написав:Тем кто не знает что делать с гривной - Я рекомендую вложиться в биткоин

как грн оптимально отправить?


В твоем случае-исключительно почтовым голубем.Откуда у тебя деньги?? Собрал все чаевые за неделю?! Есть такой инструмент Mina с офигительно маленьким блокчейном и перспективой роста в ХХ Ты ж уже туда отправил,теперь дурацкие вопросы задаешь сообществу :D
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:30

21.09.2022 Яке майбутнє чекає на криптовалюту
Коментарі фахівців НБУ
https://biz.nv.ua/ukr/experts/chi-vizhi ... 71410.html
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ТИХИЙ написав:Коментарі фахівців НБУ

Это главное, дальше можно не читать :)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 19:43

За крок до перевороту думок©

  Zebra написав:
  Vorlon написав:
  Анд_рей написав:Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас

Утром было 43,50/45,50 в Запорожье, сейчас показывает 42,80/43,30. И это несмотря на серию мощных взрывов в городе недавно. Днём. Сам впервые ощутил рядом, меньше километра.

Рядом, это когда мина или снаряд в 100-200 метрах от тебя падает, или в 500 метрах кассетный ураган, а ты в это время мог умереть, приходит осознание, что тебе повезло... но все равно никуда не бежишь.

А на вогневій - майже, так і є...
Касети на відстані від мене, то трошки ближче "тріскотіли", а от міни, то за 10-20м розривались...
І куди побіжиш? На смерть?
В ці моменти тільки впасти і лежати обличчям в землю! Ну і звичайно - молитись!

І, загалом, куди побіжиш? Закордон?))
Я, от навпаки, після відпустки, знову повернувся туди, де близько розривається ота вся куєта...
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

USD index 111,145
Danik
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:19

  dimo_0n написав:
  ТИХИЙ написав:Коментарі фахівців НБУ

Это главное, дальше можно не читать :)

:lol:
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:23

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3663, який передбачає зміну системи управління загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням. Проєкт закону передбачає ліквідацію Фонду соціального страхування як юридичної особи та приєднання його до Пенсійного фонду.
Функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду України і його територіальних органів.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/21/691727/
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 20:28

  ТИХИЙ написав:Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3663, який передбачає зміну системи управління загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням. Проєкт закону передбачає ліквідацію Фонду соціального страхування як юридичної особи та приєднання його до Пенсійного фонду.
Функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду України і його територіальних органів.
https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/21/691727/

Дірку пенсійного фонду вирішили заткнути ось таким недолугим способом, вичавивши залишки соцстраху. Депутани розпорядилися коштами людей на власний розсуд.
копейка
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