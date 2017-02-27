Анд_рей написав:Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас
Утром было 43,50/45,50 в Запорожье, сейчас показывает 42,80/43,30. И это несмотря на серию мощных взрывов в городе недавно. Днём. Сам впервые ощутил рядом, меньше километра.
Рядом, это когда мина или снаряд в 100-200 метрах от тебя падает, или в 500 метрах кассетный ураган, а ты в это время мог умереть, приходит осознание, что тебе повезло... но все равно никуда не бежишь.
Zebra написав:Тем кто не знает что делать с гривной - Я рекомендую вложиться в биткоин
как грн оптимально отправить?
В твоем случае-исключительно почтовым голубем.Откуда у тебя деньги?? Собрал все чаевые за неделю?! Есть такой инструмент Mina с офигительно маленьким блокчейном и перспективой роста в ХХ Ты ж уже туда отправил,теперь дурацкие вопросы задаешь сообществу
Анд_рей написав:Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас
Утром было 43,50/45,50 в Запорожье, сейчас показывает 42,80/43,30. И это несмотря на серию мощных взрывов в городе недавно. Днём. Сам впервые ощутил рядом, меньше километра.
Рядом, это когда мина или снаряд в 100-200 метрах от тебя падает, или в 500 метрах кассетный ураган, а ты в это время мог умереть, приходит осознание, что тебе повезло... но все равно никуда не бежишь.
А на вогневій - майже, так і є... Касети на відстані від мене, то трошки ближче "тріскотіли", а от міни, то за 10-20м розривались... І куди побіжиш? На смерть? В ці моменти тільки впасти і лежати обличчям в землю! Ну і звичайно - молитись!
І, загалом, куди побіжиш? Закордон?)) Я, от навпаки, після відпустки, знову повернувся туди, де близько розривається ота вся куєта...
Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3663, який передбачає зміну системи управління загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням. Проєкт закону передбачає ліквідацію Фонду соціального страхування як юридичної особи та приєднання його до Пенсійного фонду. Функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду України і його територіальних органів. https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/21/691727/
ТИХИЙ написав:Верховна Рада ухвалила законопроєкт №3663, який передбачає зміну системи управління загальнообовʼязковим державним соціальним страхуванням. Проєкт закону передбачає ліквідацію Фонду соціального страхування як юридичної особи та приєднання його до Пенсійного фонду. Функції соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання будуть передані до Пенсійного фонду України і його територіальних органів. https://www.epravda.com.ua/news/2022/09/21/691727/
Дірку пенсійного фонду вирішили заткнути ось таким недолугим способом, вичавивши залишки соцстраху. Депутани розпорядилися коштами людей на власний розсуд.