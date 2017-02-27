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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9961996299639964
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 21:57

Ваше повідомлення надто коротке.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 21 вер, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:02

  Danik написав:Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%

+
Пауэлл заявил, что пока целевой уровень инфляции в 2% достигнуть не могут и будут еще в будущем повышать ставку на 1.25%

45 как два пальца об асфальт...
чик
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:06

  чик написав:
  Danik написав:Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%

+
Пауэлл заявил, что пока целевой уровень инфляции в 2% достигнуть не могут и будут еще в будущем повышать ставку на 1.25%

45 как два пальца об асфальт...


все закончится тем, что Павлу придется потом вливать вертолетных денег еще больше чем во время ковида. а инфляция так и не дойдет до 2%
самое интересное что они это знают, но продолжают играться в "скрутку резьбы" :D

п.с. как инфляция может быть ниже чем ключевая ставка 3-3.25% на момент (и типа будет выше) и достичь сверху вниз 2% ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 21 вер, 2022 22:13, всього редагувалось 3 разів.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Aps написав: Меньше чиновников будет - единственное на что это повлияет.
Найсмішніший жарт на теренах України.
Всі косяки влади прикриваються банером "необхідності економії, чи покращенням управління, керованості, прозорості" і т.п. вербальна лабуда, в яку можна було б повірити, коли б при владі перебували професіонали.
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 22:51

  Danik написав:Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%
, фактично поховавши Є, якому капець!
Visky
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