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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:57
Ваше повідомлення надто коротке.
Востаннє редагувалось копейка
в Сер 21 вер, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:02
Danik написав:
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%
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Пауэлл заявил, что пока целевой уровень инфляции в 2% достигнуть не могут и будут еще в будущем повышать ставку на 1.25%
45 как два пальца об асфальт...
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:06
чик написав: Danik написав:
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%
+
Пауэлл заявил, что пока целевой уровень инфляции в 2% достигнуть не могут и будут еще в будущем повышать ставку на 1.25%
45 как два пальца об асфальт...
все закончится тем, что Павлу придется потом вливать вертолетных денег еще больше чем во время ковида. а инфляция так и не дойдет до 2%
самое интересное что они это знают, но продолжают играться в "скрутку резьбы"
п.с. как инфляция может быть ниже чем ключевая ставка 3-3.25% на момент (и типа будет выше) и достичь сверху вниз 2% ?
Востаннє редагувалось Alex2007
в Сер 21 вер, 2022 22:13, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:08
Aps написав:
Меньше чиновников будет - единственное на что это повлияет.
Найсмішніший жарт на теренах України.
Всі косяки влади прикриваються банером "необхідності економії, чи покращенням управління, керованості, прозорості" і т.п. вербальна лабуда, в яку можна було б повірити, коли б при владі перебували професіонали.
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Додано: Сер 21 вер, 2022 22:51
Danik написав:
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%
, фактично поховавши Є, якому капець!
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Visky
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