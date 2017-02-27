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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 вер, 2022 21:57
Ваше повідомлення надто коротке.
Востаннє редагувалось копейка в Сер 21 вер, 2022 22:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:02
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:06
все закончится тем, что Павлу придется потом вливать вертолетных денег еще больше чем во время ковида. а инфляция так и не дойдет до 2%
самое интересное что они это знают, но продолжают играться в "скрутку резьбы"
п.с. как инфляция может быть ниже чем ключевая ставка 3-3.25% на момент (и типа будет выше) и достичь сверху вниз 2% ?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Сер 21 вер, 2022 22:13, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:08
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Найсмішніший жарт на теренах України.
Всі косяки влади прикриваються банером "необхідності економії, чи покращенням управління, керованості, прозорості" і т.п. вербальна лабуда, в яку можна було б повірити, коли б при владі перебували професіонали.
Додано: Сер 21 вер, 2022 22:51
Додано: Чет 22 вер, 2022 07:22
Доброго дня модераторам і форумчанам!
Підкажіть, будь ласка який зараз розмір грошового агрегату М2 станом на 01.09.2022 чи 01.08.2022.
Додано: Чет 22 вер, 2022 07:44
Діапазон базової ставки тепер становить 3-3,25% – це найвищий рівень з часів фінансової кризи 2008 року, зазначає Bloomberg.
"Інфляція залишається підвищеною, відображаючи дисбаланс попиту та пропозиції, пов'язаний з пандемією, вищими цінами на продукти харчування та енергоносії та ширшим ціновим тиском", – йдеться у повідомленні.
Комітет також зазначив, що "подальше збільшення цільового діапазону буде доречним" і зниження ставок не передбачається до 2024 року.
Медіанна оцінка ставки за федеральними фондами до кінця року підскочила до 4,4%, що передбачає підвищення ставки ще на 0,75 відсоткових пунктів цього року, перш ніж ФРС почне знижувати її.
ФРС орієнтується на макроекономічні індикатори, коли ухвалює рішення щодо монетарної політики.
Додано: Чет 22 вер, 2022 08:05
у нас сейчас "нерыночный" рынок, если бы ФРС подняла до 50% ставку, мы бы все равно остались "островком стабильности", если это можно сейчас так назвать.
Додано: Чет 22 вер, 2022 08:08
Ахах, так хорошо вчера провел день, что упустил этот торжественный миг па46
И этот.
и этот
А сейчас две красные стрелочки гот.пови вниз со средней около 42,70
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