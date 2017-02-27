Це гут! Біткоїн прямує на 10к.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 вер, 2022 08:59
Додано: Чет 22 вер, 2022 09:09
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Вчора скільки коштував?
Додано: Чет 22 вер, 2022 09:10
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Добрый день!
Расскажите что сейчас по долл депо на 3 мес. Какие банки, долго открывать, где лучше?
Получил как раз 50 к, которые отдавали с февраля, хочу зафиксировать по близкому к оф курсу
Додано: Чет 22 вер, 2022 09:28
у Альянса 20% грязными на 3 мес. (подняли до этого уровня еще в середине июня)
поднять ставки-не значит наскирдовать нужную сумму с депозитов (это еще ДС объяснял в 2015)
пример депо 50к на 3 мес. -в "моем" отделении такое депо открыли 2 человека (кроме меня еще 1), через месяц спрашиваю-кто-нибудь еще открывал-нет, только 1 и все
вроде бы (ло)Шара, но...или нет денег, или не знают, или не хотят рисковать
пс. я тут регулярно публикую курсы одной сети (мой приятель держит 4 пова), лет 8 назад он был нач. отделения в 2х госсах, потом открыл свой бизнес, так вот я спросил у него про депо 50к-ответ: "заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"
я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо (сделал большую глупость в июне, уже писал об этом), но это мелочи
курсы на сейчас:
🇺🇸USD 42.80 43.20
🇪🇺EUR 41.70 42.50
плюс 50коп за день, АСТАНАВИТЕСЬ)))
Додано: Чет 22 вер, 2022 09:32
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