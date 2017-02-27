Додано: Чет 22 вер, 2022 09:28

AndriyQ написав: Сибарит написав: В пятницу произошла выдача рефинанса в больших объемах, чем обычно. Теперь можно уточнить, что рефинанс получили 2 банка - Альянс и Укргаз, По 2 млрд. каждый. Для Укгаза это дело привычное, а Альянс последний раз брал рефинанс в марте в значительно меньших объемах. В пятницу произошла выдача рефинанса в больших объемах, чем обычно. Теперь можно уточнить, что рефинанс получили 2 банка - Альянс и Укргаз, По 2 млрд. каждый. Для Укгаза это дело привычное, а Альянс последний раз брал рефинанс в марте в значительно меньших объемах.

По 27% рефінанс гребуть? А чого ж депоставки не підвищать, не було би вигідніше депогривні наскирдувати? По 27% рефінанс гребуть? А чого ж депоставки не підвищать, не було би вигідніше депогривні наскирдувати?

у Альянса 20% грязными на 3 мес. (подняли до этого уровня еще в середине июня)поднять ставки-не значит наскирдовать нужную сумму с депозитов (это еще ДС объяснял в 2015)пример депо 50к на 3 мес. -в "моем" отделении такое депо открыли 2 человека (кроме меня еще 1), через месяц спрашиваю-кто-нибудь еще открывал-нет, только 1 и всевроде бы (ло)Шара, но...или нет денег, или не знают, или не хотят рисковатьпс. я тут регулярно публикую курсы одной сети (мой приятель держит 4 пова), лет 8 назад он был нач. отделения в 2х госсах, потом открыл свой бизнес, так вот я спросил у него про депо 50к-ответ: "заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо (сделал большую глупость в июне, уже писал об этом), но это мелочикурсы на сейчас:🇺🇸USD 42.80 43.20🇪🇺EUR 41.70 42.50плюс 50коп за день, АСТАНАВИТЕСЬ)))