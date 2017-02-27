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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9963996499659966>
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:49

  Сибарит написав:В пятницу произошла выдача рефинанса в больших объемах, чем обычно. Теперь можно уточнить, что рефинанс получили 2 банка - Альянс и Укргаз, По 2 млрд. каждый. Для Укгаза это дело привычное, а Альянс последний раз брал рефинанс в марте в значительно меньших объемах.

По 27% рефінанс гребуть? А чого ж депоставки не підвищать, не було би вигідніше депогривні наскирдувати?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 08:59

  Danik написав:Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%

Це гут! Біткоїн прямує на 10к.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

AndriyQ написав:Це гут! Біткоїн прямує на 10к.

Вчора скільки коштував?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Добрый день!
Расскажите что сейчас по долл депо на 3 мес. Какие банки, долго открывать, где лучше?
Получил как раз 50 к, которые отдавали с февраля, хочу зафиксировать по близкому к оф курсу
stanislav_gurin
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:28

  AndriyQ написав:
  Сибарит написав:В пятницу произошла выдача рефинанса в больших объемах, чем обычно. Теперь можно уточнить, что рефинанс получили 2 банка - Альянс и Укргаз, По 2 млрд. каждый. Для Укгаза это дело привычное, а Альянс последний раз брал рефинанс в марте в значительно меньших объемах.

По 27% рефінанс гребуть? А чого ж депоставки не підвищать, не було би вигідніше депогривні наскирдувати?


у Альянса 20% грязными на 3 мес. (подняли до этого уровня еще в середине июня)
поднять ставки-не значит наскирдовать нужную сумму с депозитов (это еще ДС объяснял в 2015)

пример депо 50к на 3 мес. -в "моем" отделении такое депо открыли 2 человека (кроме меня еще 1), через месяц спрашиваю-кто-нибудь еще открывал-нет, только 1 и все

вроде бы (ло)Шара, но...или нет денег, или не знают, или не хотят рисковать

пс. я тут регулярно публикую курсы одной сети (мой приятель держит 4 пова), лет 8 назад он был нач. отделения в 2х госсах, потом открыл свой бизнес, так вот я спросил у него про депо 50к-ответ: "заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"
я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо (сделал большую глупость в июне, уже писал об этом), но это мелочи

курсы на сейчас:

🇺🇸USD 42.80 43.20
🇪🇺EUR 41.70 42.50

плюс 50коп за день, АСТАНАВИТЕСЬ)))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 09:32

  stanislav_gurin написав:Добрый день!
Расскажите что сейчас по долл депо на 3 мес. Какие банки, долго открывать, где лучше?
Получил как раз 50 к, которые отдавали с февраля, хочу зафиксировать по близкому к оф курсу


ветка "клуб по 50"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:18

  prodigy написав: "заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"
я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо


Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".

И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:27

  striped написав:
  prodigy написав: "заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"
я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо


Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".

И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ.

Думаю до декабря включительно будут точно отдавать доллары, что бы загнать как можно больше людей в соц. депозит. А вот что будет дальше - вполне может быть ваш сценарий.
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:28

  striped написав:
  prodigy написав: "заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"
я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо


Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".

И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ.



рано еще о этом думать, первые депо закончаться не раньше 23 октября, за это время и на фронте и вообще в мире произойдет (или нет) разное

оценка может быть двойственная (в марте-мае кое-кто прилично заработал на разнице курсов), а кто поверил, что НБУ будет держать курс до НГ -сильно ошибся

индекс банана -цены 56-62
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:35

  Alex2007 написав:п.с. как инфляция может быть ниже чем ключевая ставка 3-3.25% на момент (и типа будет выше) и достичь сверху вниз 2% ? :mrgreen:

Елементарно Ватсон (с)
Коли інфляція знизиться хоча б до 4-5% (чи якоїсь іншої величини) тоді і ставку відкорегують (знизять).
Realist
 
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