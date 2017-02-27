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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 вер, 2022 08:49
Сибарит написав:
В пятницу произошла выдача рефинанса в больших объемах, чем обычно. Теперь можно уточнить, что рефинанс получили 2 банка - Альянс и Укргаз, По 2 млрд. каждый. Для Укгаза это дело привычное, а Альянс последний раз брал рефинанс в марте в значительно меньших объемах.
По 27% рефінанс гребуть? А чого ж депоставки не підвищать, не було би вигідніше депогривні наскирдувати?
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AndriyQ
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Додано: Чет 22 вер, 2022 08:59
Danik написав:
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%
Це гут! Біткоїн прямує на 10к.
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AndriyQ
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Додано: Чет 22 вер, 2022 09:09
AndriyQ написав:Це гут! Біткоїн прямує на 10к.
Вчора скільки коштував?
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Zochan
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Додано: Чет 22 вер, 2022 09:10
Добрый день!
Расскажите что сейчас по долл депо на 3 мес. Какие банки, долго открывать, где лучше?
Получил как раз 50 к, которые отдавали с февраля, хочу зафиксировать по близкому к оф курсу
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stanislav_gurin
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Додано: Чет 22 вер, 2022 09:28
AndriyQ написав: Сибарит написав:
В пятницу произошла выдача рефинанса в больших объемах, чем обычно. Теперь можно уточнить, что рефинанс получили 2 банка - Альянс и Укргаз, По 2 млрд. каждый. Для Укгаза это дело привычное, а Альянс последний раз брал рефинанс в марте в значительно меньших объемах.
По 27% рефінанс гребуть? А чого ж депоставки не підвищать, не було би вигідніше депогривні наскирдувати?
у Альянса 20% грязными на 3 мес. (подняли до этого уровня еще в середине июня)
поднять ставки-не значит наскирдовать нужную сумму с депозитов (это еще ДС объяснял в 2015)
пример депо 50к на 3 мес. -в "моем" отделении такое депо открыли 2 человека (кроме меня еще 1), через месяц спрашиваю-кто-нибудь еще открывал-нет, только 1 и все
вроде бы (ло)Шара, но...или нет денег, или не знают, или не хотят рисковать
пс. я тут регулярно публикую курсы одной сети (мой приятель держит 4 пова), лет 8 назад он был нач. отделения в 2х госсах, потом открыл свой бизнес, так вот я спросил у него про депо 50к-ответ: "заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"
я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо (сделал большую глупость в июне, уже писал об этом), но это мелочи
курсы на сейчас:
🇺🇸USD 42.80 43.20
🇪🇺EUR 41.70 42.50
плюс 50коп за день, АСТАНАВИТЕСЬ)))
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Додано: Чет 22 вер, 2022 09:32
stanislav_gurin написав:
Добрый день!
Расскажите что сейчас по долл депо на 3 мес. Какие банки, долго открывать, где лучше?
Получил как раз 50 к, которые отдавали с февраля, хочу зафиксировать по близкому к оф курсу
ветка "клуб по 50"
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:18
prodigy написав:
"заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"
я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо
Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".
И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ.
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striped
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:27
striped написав: prodigy написав:
"заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"
я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо
Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".
И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ.
Думаю до декабря включительно будут точно отдавать доллары, что бы загнать как можно больше людей в соц. депозит. А вот что будет дальше - вполне может быть ваш сценарий.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:28
striped написав: prodigy написав:
"заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать"
я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо
Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".
И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ
.
рано еще о этом думать, первые депо закончаться не раньше 23 октября, за это время и на фронте и вообще в мире произойдет (или нет) разное
оценка может быть двойственная (в марте-мае кое-кто прилично заработал на разнице курсов), а кто поверил, что НБУ будет держать курс до НГ -сильно ошибся
индекс банана -цены 56-62
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:35
Alex2007 написав:
п.с. как инфляция может быть ниже чем ключевая ставка 3-3.25% на момент (и типа будет выше) и достичь сверху вниз 2% ?
Елементарно Ватсон (с)
Коли інфляція знизиться хоча б до 4-5% (чи якоїсь іншої величини) тоді і ставку відкорегують (знизять).
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