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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 вер, 2022 10:39
Visky написав: Danik написав:
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%
, фактично поховавши Є, якому капець!
Скажіть це європейським виробникам яких девальвація фактично рятує від і так великих проблем із собівартістю продукції та туристичній галузі які стає ще більш привабливою для американців та грошовитих туристів із Азії.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:44
Realist написав: Visky написав: Danik написав:
Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%
, фактично поховавши Є, якому капець!
Скажіть це європейським виробникам яких девальвація фактично рятує від і так великих проблем із собівартістю продукції та туристичній галузі які стає ще більш привабливою для американців та грошовитих туристів із Азії.
Як саме знецінення евро рятує виробників, якщо світові котирування в долларах.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:46
Дивлячись на ріст готівкового курсу долара, величину нашого товарообороту із Європою та офіційний курс валют, можливо все ж таки є резон при наступній зміні офіційного курсу прив'язати його до євро, а не до долара?
Прокоментуйте будь ласка хто в темі.
Дякую.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:48
Did написав:
Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли:
Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$
Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37
Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =
Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:50
Zebra написав: Realist написав: Visky написав:
, фактично поховавши Є, якому капець!
Скажіть це європейським виробникам яких девальвація фактично рятує від і так великих проблем із собівартістю продукції та туристичній галузі які стає ще більш привабливою для американців та грошовитих туристів із Азії.
Як саме знецінення евро рятує виробників, якщо світові котирування в долларах.
Які світові котирування? Ви про що?
Є одиниця товару, вироблена наприклад в Німеччині. Вона вартує стільки то євро. Якщо євро дешевшає по відношенню до валюти країни в якій продають товар, то значить товар отримує додаткову конкурентну вигоду.
Коли євро було 1,25, в Україні товари із Азії (які за долар) були дуже конкурентні із європейськими. Зараз все кардинально змінилось. Та ще й логістика цьому дуже допомогла.
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Realist
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Додано: Чет 22 вер, 2022 10:54
striped написав:
Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".
И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ.
Даже гривны не дадут, только облигациями ?
Сомнительно, т.к. это будет окончательный конец доверия.)
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Додано: Чет 22 вер, 2022 11:05
Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.
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Игорь Алексеевич
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Додано: Чет 22 вер, 2022 11:17
Игорь Алексеевич написав:
Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.
Так а что плохого в этих соц. депозитах кроме жабы не воспользовавшихся?
НБУ сразу трёх зайцев убивает:
1. Удовлетворяет спрос страждущих готовых купить за 43 грн.
2. Насыщает банки ликвидностью
3. Связывает лишнюю гривну на депозитах и тем самым инфляцию
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kuzment
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Додано: Чет 22 вер, 2022 11:42
kuzment написав:
Так а что плохого в этих соц. депозитах кроме жабы не воспользовавшихся?
НБУ сразу трёх зайцев убивает:
1. Удовлетворяет спрос страждущих готовых купить за 43 грн.
2. Насыщает банки ликвидностью
3. Связывает лишнюю гривну на депозитах и тем самым инфляцию
Куда гривна связывается? Соцдепозит - это способ купить валюту на МВБ. Продающим валюту экспортёрам она и уходит. И спрос жаждущих избавиться от гривны удовлетворяется за счёт этих же экспортёров, которым свою валюту запрещено продавать дороже, чем по курсу НБУ. Ну или проедания ЗВР, если экспортёров не хватает. В самих-то соцдепозитах может и ничего плохого.
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moveton
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