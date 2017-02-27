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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9963996499659966
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:39

  Visky написав:
  Danik написав:Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%
, фактично поховавши Є, якому капець!

Скажіть це європейським виробникам яких девальвація фактично рятує від і так великих проблем із собівартістю продукції та туристичній галузі які стає ще більш привабливою для американців та грошовитих туристів із Азії.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:44

  Realist написав:
  Visky написав:
  Danik написав:Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 б.п. - до 3-3,25%
, фактично поховавши Є, якому капець!

Скажіть це європейським виробникам яких девальвація фактично рятує від і так великих проблем із собівартістю продукції та туристичній галузі які стає ще більш привабливою для американців та грошовитих туристів із Азії.

Як саме знецінення евро рятує виробників, якщо світові котирування в долларах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Дивлячись на ріст готівкового курсу долара, величину нашого товарообороту із Європою та офіційний курс валют, можливо все ж таки є резон при наступній зміні офіційного курсу прив'язати його до євро, а не до долара?
Прокоментуйте будь ласка хто в темі.
Дякую.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:48

  Did написав:Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли:
Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$
Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37
Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =

Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:50

  Zebra написав:
  Realist написав:
  Visky написав:, фактично поховавши Є, якому капець!

Скажіть це європейським виробникам яких девальвація фактично рятує від і так великих проблем із собівартістю продукції та туристичній галузі які стає ще більш привабливою для американців та грошовитих туристів із Азії.

Як саме знецінення евро рятує виробників, якщо світові котирування в долларах.

Які світові котирування? Ви про що?
Є одиниця товару, вироблена наприклад в Німеччині. Вона вартує стільки то євро. Якщо євро дешевшає по відношенню до валюти країни в якій продають товар, то значить товар отримує додаткову конкурентну вигоду.
Коли євро було 1,25, в Україні товари із Азії (які за долар) були дуже конкурентні із європейськими. Зараз все кардинально змінилось. Та ще й логістика цьому дуже допомогла.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 10:54

  striped написав:Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".

И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ.


Даже гривны не дадут, только облигациями ?
Сомнительно, т.к. это будет окончательный конец доверия.)
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:05

Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:17

  Игорь Алексеевич написав:Дадут не дадут, у каждого своя фантазия. Конкретно никто не знает, что будет не то что завтра или через час. Никто не знает, что в стране будет через минуту, когда под обстрелами две АЭС.

Так а что плохого в этих соц. депозитах кроме жабы не воспользовавшихся?
НБУ сразу трёх зайцев убивает:
1. Удовлетворяет спрос страждущих готовых купить за 43 грн.
2. Насыщает банки ликвидностью
3. Связывает лишнюю гривну на депозитах и тем самым инфляцию
kuzment
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:42

  kuzment написав:Так а что плохого в этих соц. депозитах кроме жабы не воспользовавшихся?
НБУ сразу трёх зайцев убивает:
1. Удовлетворяет спрос страждущих готовых купить за 43 грн.
2. Насыщает банки ликвидностью
3. Связывает лишнюю гривну на депозитах и тем самым инфляцию

Куда гривна связывается? Соцдепозит - это способ купить валюту на МВБ. Продающим валюту экспортёрам она и уходит. И спрос жаждущих избавиться от гривны удовлетворяется за счёт этих же экспортёров, которым свою валюту запрещено продавать дороже, чем по курсу НБУ. Ну или проедания ЗВР, если экспортёров не хватает. В самих-то соцдепозитах может и ничего плохого.
moveton
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