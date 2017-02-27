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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9964996599669967
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 11:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

У НБУ есть самый главный заяц, которого все никак не убьет - МинФин. Потому остальные зайцы - это не зайцы, а крольчата.
НБУ мог бы сказать и про уровни которые он готов защищать и вводить обязательную продажу вал выручки и наличную валюту привезти и подкрепить хоть тот же несчастный приват. Но самый креативный шаг, на который хватило НБУ - это потушить табло обменок и презентовать соцдепозит на 50 тыс. Почему на 50? Типа 1000 долл в тот момент когда отдавать будут гривной?
И из-за таких вот мыслей и нет желания играть в казино, даже когда на улице уже 45 светили.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:03

Курс знову стрімко зростає: що відбувається і що буде з валютою далі
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:04

Обсяг активів Національного банку за підсумками першого півріччя збільшився на 3%, порівняно з даними на кінець грудня 2021 року та становить 1,4 трильйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У регуляторі наголосили, що опір повномасштабній збройній агресії Росії проти України значно вплинув на структуру балансу Національного банку.

Зокрема, внаслідок купівлі Національним банком військових ОВДП частка цінних паперів України в портфелі НБУ збільшилася з 23,5% (на початок року) до 39%.

Однак у зв’язку зі зниженням обсягів золотовалютних резервів частка активів, що їх формують, зменшилася з майже 63% (на початок року) до 48% (зокрема через зменшення частки цінних паперів нерезидентів).

Станом на кінець першого півріччя 2022 року кредитний портфель Національного банку зменшився на 9,7%, незважаючи на його тимчасове значне збільшення на початку війни.

Половину загального портфеля кредитів становить заборгованість за довгостроковими кредитами, за якими відбулося зменшення обсягу заборгованості більше ніж на чверть.

У частині зобов’язань Національного банку за перші шість місяців 2022 року значно зросли залишки коштів банків (на 40%), зокрема за рахунок зменшення обсягів депозитних сертифікатів (на 11%).

Натомість обсяги зобов’язань перед МВФ зменшилися на 8,3%, завдяки плановому погашенню частини заборгованості перед Фондом у першому півріччі 2022 року.

Сума консолідованого прибутку НБУ за перше півріччя цього року становила 69,7 млрд грн. Основну частину цього результату діяльності Національного банку становлять процентні доходи – понад 41 млрд грн, що в 1,7 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

У регуляторі пояснили, що це пов’язано як зі збільшенням обсягів процентних активів, так і зі зростанням процентних ставок. На загальний результат також значно вплинули результати переоцінки фінансових інструментів – на суму понад 42 млрд грн.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:18

  Realist написав:Є одиниця товару, вироблена наприклад в Німеччині. Вона вартує стільки то євро. Якщо євро дешевшає по відношенню до валюти країни в якій продають товар, то значить товар отримує додаткову конкурентну вигоду.
Коли євро було 1,25, в Україні товари із Азії (які за долар) були дуже конкурентні із європейськими. Зараз все кардинально змінилось. Та ще й логістика цьому дуже допомогла.

а будет ли вообще произведен товар в германии как таковой ? стоило бы сравнивать еше и цены на энергоносители при производсте товара.
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Объясните далекому от обмена человеку, почему курс продажи в банках такой разный? И что правда в привате можно купить доллар по 41,1?
Яни
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 12:56

Яни
Якщо хтось туди з вулиці здасть,то свої і куплять,ви ні :D
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 13:03

  Realist написав:Дивлячись на ріст готівкового курсу долара, величину нашого товарообороту із Європою та офіційний курс валют, можливо все ж таки є резон при наступній зміні офіційного курсу прив'язати його до євро, а не до долара?
Прокоментуйте будь ласка хто в темі.
Дякую.

Пожалуй, главным аргументом против такой перепривязки служит структура резервов. 83.4% доллара - достаточно весомый аргумент, чтобы привязываться именно к нему. Кстати, с точки зрения укрепления доллара, структура резервов весьма неплоха.
Статистика валютного рынка тоже показывает подавляющее преимущество долларовых сделок (смотреть стоит периоды до того, как основным игроком стал НБУ - там чистые результаты).
С другой стороны, привязка к евро была бы серьезным шагом на пути в ЕС или, по крайней мере, красивой демонстрацией устремлений. Но, пожалуй, делать это рановато. Надо сначала подобраться поближе.
Сибарит
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  #<1 ... 9964996599669967
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