У НБУ есть самый главный заяц, которого все никак не убьет - МинФин. Потому остальные зайцы - это не зайцы, а крольчата. НБУ мог бы сказать и про уровни которые он готов защищать и вводить обязательную продажу вал выручки и наличную валюту привезти и подкрепить хоть тот же несчастный приват. Но самый креативный шаг, на который хватило НБУ - это потушить табло обменок и презентовать соцдепозит на 50 тыс. Почему на 50? Типа 1000 долл в тот момент когда отдавать будут гривной? И из-за таких вот мыслей и нет желания играть в казино, даже когда на улице уже 45 светили.
Обсяг активів Національного банку за підсумками першого півріччя збільшився на 3%, порівняно з даними на кінець грудня 2021 року та становить 1,4 трильйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
У регуляторі наголосили, що опір повномасштабній збройній агресії Росії проти України значно вплинув на структуру балансу Національного банку.
Зокрема, внаслідок купівлі Національним банком військових ОВДП частка цінних паперів України в портфелі НБУ збільшилася з 23,5% (на початок року) до 39%.
Однак у зв’язку зі зниженням обсягів золотовалютних резервів частка активів, що їх формують, зменшилася з майже 63% (на початок року) до 48% (зокрема через зменшення частки цінних паперів нерезидентів).
Станом на кінець першого півріччя 2022 року кредитний портфель Національного банку зменшився на 9,7%, незважаючи на його тимчасове значне збільшення на початку війни.
Половину загального портфеля кредитів становить заборгованість за довгостроковими кредитами, за якими відбулося зменшення обсягу заборгованості більше ніж на чверть.
У частині зобов’язань Національного банку за перші шість місяців 2022 року значно зросли залишки коштів банків (на 40%), зокрема за рахунок зменшення обсягів депозитних сертифікатів (на 11%).
Натомість обсяги зобов’язань перед МВФ зменшилися на 8,3%, завдяки плановому погашенню частини заборгованості перед Фондом у першому півріччі 2022 року.
Сума консолідованого прибутку НБУ за перше півріччя цього року становила 69,7 млрд грн. Основну частину цього результату діяльності Національного банку становлять процентні доходи – понад 41 млрд грн, що в 1,7 раза більше, ніж у відповідному періоді минулого року.
У регуляторі пояснили, що це пов’язано як зі збільшенням обсягів процентних активів, так і зі зростанням процентних ставок. На загальний результат також значно вплинули результати переоцінки фінансових інструментів – на суму понад 42 млрд грн.
Realist написав:Є одиниця товару, вироблена наприклад в Німеччині. Вона вартує стільки то євро. Якщо євро дешевшає по відношенню до валюти країни в якій продають товар, то значить товар отримує додаткову конкурентну вигоду. Коли євро було 1,25, в Україні товари із Азії (які за долар) були дуже конкурентні із європейськими. Зараз все кардинально змінилось. Та ще й логістика цьому дуже допомогла.
а будет ли вообще произведен товар в германии как таковой ? стоило бы сравнивать еше и цены на энергоносители при производсте товара.
Realist написав:Дивлячись на ріст готівкового курсу долара, величину нашого товарообороту із Європою та офіційний курс валют, можливо все ж таки є резон при наступній зміні офіційного курсу прив'язати його до євро, а не до долара? Прокоментуйте будь ласка хто в темі. Дякую.
Пожалуй, главным аргументом против такой перепривязки служит структура резервов. 83.4% доллара - достаточно весомый аргумент, чтобы привязываться именно к нему. Кстати, с точки зрения укрепления доллара, структура резервов весьма неплоха. Статистика валютного рынка тоже показывает подавляющее преимущество долларовых сделок (смотреть стоит периоды до того, как основным игроком стал НБУ - там чистые результаты). С другой стороны, привязка к евро была бы серьезным шагом на пути в ЕС или, по крайней мере, красивой демонстрацией устремлений. Но, пожалуй, делать это рановато. Надо сначала подобраться поближе.
Realist написав:Дивлячись на ріст готівкового курсу долара, величину нашого товарообороту із Європою та офіційний курс валют, можливо все ж таки є резон при наступній зміні офіційного курсу прив'язати його до євро, а не до долара? Прокоментуйте будь ласка хто в темі. Дякую.
так гривна и евро вечно падают по отдельности, а теперь связка гривна с привязкой к евро - домкрат вниз
prodigy написав: "заманчиво, но я не буду открывать, не хочу рисковать" я не продаю доллары для "депо по 50к", получаю гривну в Альянсе и тогда конвертирую в депо
Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".
И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ.
а если даже не отдадут через три месяца- соц.депозитные доллары, то что мешает их забрать гривной или переложить эти доллары на новый срок и забрать потом (если нужно, то еще раз переложить; это если, конечно, не последние деньги) ? Доллары, оказавшиеся по акции "соц.депо" на депозите, не меченные и ничем абсолютно не отличаются от остальных долларов на обычных депозитах. Или тут свидетели секты тотального краха?
stanislav_gurin написав:Добрый день! Расскажите что сейчас по долл депо на 3 мес. Какие банки, долго открывать, где лучше? Получил как раз 50 к, которые отдавали с февраля, хочу зафиксировать по близкому к оф курсу