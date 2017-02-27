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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9965996699679968
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:20

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............22.09.2022.........23.09.2022
дата розрахунку.............21.09.2022..........22.09.2022
Євро................................36,2084...............36,0768...-0.36%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9866 (в пятницу 0.9902).

Индекс доллара DXY в 15-00 110.87 (в пятницу 110.76)
Вчера вечером, после объявления о повышении ставок, доллар пошел в рост и достиг нового 20-летнего максимума. Достигнув пика к утру, он достаточно существенно откатился, однако все еще пребывает на уровнях выше максимума, достигнутого в начале сентября.

В первой половине этой недели наблюдается существенное увеличение объемов валютного рынка. Объемы интервенций весьма существенные, однако по клиентским заявкам прослеживается увеличение как спроса, так и предложения.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:29

  Realist написав:Дивлячись на ріст готівкового курсу долара, величину нашого товарообороту із Європою та офіційний курс валют, можливо все ж таки є резон при наступній зміні офіційного курсу прив'язати його до євро, а не до долара?
Прокоментуйте будь ласка хто в темі.
Дякую.

Це навряд чи. Ми ж ближче до африканських республік, ніж до Європи (ментально). А в Африці долар шанують!
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 14:40

Запорожье
🇺🇸USD 42.70 43.00
🇪🇺EUR 41.30 41.70
edvardd
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  #<1 ... 9965996699679968
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