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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............22.09.2022.........23.09.2022
дата розрахунку.............21.09.2022..........22.09.2022
Євро................................36,2084...............36,0768...-0.36%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9866 (в пятницу 0.9902).
Индекс доллара DXY в 15-00 110.87 (в пятницу 110.76)
Вчера вечером, после объявления о повышении ставок, доллар пошел в рост и достиг нового 20-летнего максимума. Достигнув пика к утру, он достаточно существенно откатился, однако все еще пребывает на уровнях выше максимума, достигнутого в начале сентября.
В первой половине этой недели наблюдается существенное увеличение объемов валютного рынка. Объемы интервенций весьма существенные, однако по клиентским заявкам прослеживается увеличение как спроса, так и предложения.
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Сибарит
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:29
Realist написав:
Дивлячись на ріст готівкового курсу долара, величину нашого товарообороту із Європою та офіційний курс валют, можливо все ж таки є резон при наступній зміні офіційного курсу прив'язати його до євро, а не до долара
?
Прокоментуйте будь ласка хто в темі.
Дякую.
Це навряд чи. Ми ж ближче до африканських республік, ніж до Європи (ментально). А в Африці долар шанують!
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Додано: Чет 22 вер, 2022 14:40
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 43.00
🇪🇺EUR 41.30 41.70
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edvardd
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Додано: Чет 22 вер, 2022 15:19
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 43.00
🇪🇺EUR 41.30 41.70
До 31.12 45 будет как 2 пальца
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Додано: Чет 22 вер, 2022 15:26
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............22.09.2022.........23.09.2022
дата розрахунку.............21.09.2022..........22.09.2022
Євро................................36,2084...............36,0768
...-0.36%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9866
(в пятницу 0.9902).
Индекс доллара DXY в 15-00 110.87
(в пятницу 110.76)
Вчера вечером, после объявления о повышении ставок, доллар пошел в рост и достиг нового 20-летнего максимума. Достигнув пика к утру, он достаточно существенно откатился, однако все еще пребывает на уровнях выше максимума, достигнутого в начале сентября.
В первой половине этой недели наблюдается существенное увеличение объемов валютного рынка. Объемы интервенций весьма существенные, однако по клиентским заявкам прослеживается увеличение как спроса, так и предложения.
а як пояснюється такий попит на валюту від юросіб на фоні того що війна, безробіття та девальвація мали суттєво скоротити імпорт. звідки такий попит на валюту коли третина економіки зникла і інвестиційний попит має бути на нулі.
яка частка з цього попиту є насправлі виводом коштів за кордон?
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Додано: Чет 22 вер, 2022 15:54
R12 написав:
а як пояснюється такий попит на валюту від юросіб на фоні того що війна, безробіття та девальвація мали суттєво скоротити імпорт. звідки такий попит на валюту коли третина економіки зникла і інвестиційний попит має бути на нулі.
Задавая этот вопрос, вы имеете представление об объемах МБ сейчас, в начале февраля этого года и в 13 году?
Вы считаете падение недостаточным?
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Сибарит
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Додано: Чет 22 вер, 2022 16:06
Сибарит написав: R12 написав:
а як пояснюється такий попит на валюту від юросіб на фоні того що війна, безробіття та девальвація мали суттєво скоротити імпорт. звідки такий попит на валюту коли третина економіки зникла і інвестиційний попит має бути на нулі.
Задавая этот вопрос, вы имеете представление об объемах МБ сейчас, в начале февраля этого года и в 13 году?
Вы считаете падение недостаточным?
так це питання до Вашої інфо
В первой половине этой недели наблюдается существенное увеличение объемов валютного рынка. Объемы интервенций весьма существенные, однако по клиентским заявкам прослеживается увеличение как спроса
, так и предложения.
звідки цей ріст?
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R12
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Додано: Чет 22 вер, 2022 16:45
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 43.00
🇪🇺EUR 41.30 41.70
🇺🇸USD 42.80 43.20
🇪🇺EUR 41.20 41.70
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Додано: Чет 22 вер, 2022 17:08
vladimir07 написав:
striped написав:
Да, это главная интрига сезона - как поступит государство с шаровиками - повторит ли акцию про социальный доллар либо же поступит в своих интересах - "вот вам военных облигаций на 50 тыщ, а доллары вы себе еще заработаете...".
И количество тех, кто повелся на эту акцию - это косвенный индикатор доверия к государству и оценка профессиональности НБУ.
Даже гривны не дадут, только облигациями ?
Сомнительно, т.к. это будет окончательный конец доверия.)
У період повномасштабної війни розраховувати на якісь депозити, до того ж можливість повернення розраховувати щодо своєї точки сидіння, мабуть потрібно ставитися з великим почуттям гумору до своїх фінансів.
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Додано: Чет 22 вер, 2022 19:11
Сыну сегодня в отделении в Пивденном сказали что сейчас фонд гарантирования вкладов возвращает любую сумму пока война, хоть миллион. Это правда?
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