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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9966996799689969
Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:13

  reef написав:Сыну сегодня в отделении в Пивденном сказали что сейчас фонд гарантирования вкладов возвращает любую сумму пока война, хоть миллион. Это правда?

Правда. Только валюту по курсу НБУ
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:57

  reef написав:Сыну сегодня в отделении в Пивденном сказали что сейчас фонд гарантирования вкладов возвращает любую сумму пока война, хоть миллион. Это правда?


правда, только не очень быстро возвращают. Вкладчики мегабанка и банка Сич подтвердят/поправят
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 19:58

  Investor_K написав:
  reef написав:Сыну сегодня в отделении в Пивденном сказали что сейчас фонд гарантирования вкладов возвращает любую сумму пока война, хоть миллион. Это правда?

Правда. Только валюту по курсу НБУ

по курсу НБУ на день введения ВА
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

смотрю нал банки не точные курсы :roll: .В Белках сдал в полдень старые портреты по 42,40, а пишут 42,00 на 9:00 и всё
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 22 вер, 2022 20:26

  Moneta написав:ничего ставка 25% уже не даст - им и по 10% не чем платить, приходится печатать. ну а так напечатают в 3 раза больше, так и до миллионов можно дойти. поражаюсь таким советчикам....

25 лет гривна была инструментом обворовывания народа.

все начальники НБУ уезжали со службы мультимиллионерами по Лондонам и Монако

42.35/42.45 Киев Опт.

не все - я был у Стельмаха на даче, на дачу мультимиллионера она не катит...

  Анд_рей написав:Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас

я в середине недели обычно с ночёвкой на даче, в 5 км от линии фронта, там не то что интернета, иногда и связи нет...
edvardd
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