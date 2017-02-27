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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:13
reef написав:
Сыну сегодня в отделении в Пивденном сказали что сейчас фонд гарантирования вкладов возвращает любую сумму пока война, хоть миллион. Это правда?
Правда. Только валюту по курсу НБУ
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Investor_K
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Додано: Чет 22 вер, 2022 19:57
reef написав:
Сыну сегодня в отделении в Пивденном сказали что сейчас фонд гарантирования вкладов возвращает любую сумму пока война, хоть миллион. Это правда?
правда, только не очень быстро возвращают. Вкладчики мегабанка и банка Сич подтвердят/поправят
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citramon
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Додано: Чет 22 вер, 2022 19:58
Investor_K написав: reef написав:
Сыну сегодня в отделении в Пивденном сказали что сейчас фонд гарантирования вкладов возвращает любую сумму пока война, хоть миллион. Это правда?
Правда. Только валюту по курсу НБУ
по курсу НБУ на день введения ВА
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Додано: Чет 22 вер, 2022 20:24
смотрю нал банки не точные курсы
.В Белках сдал в полдень старые портреты по 42,40, а пишут 42,00 на 9:00 и всё
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Мизантрóп
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Додано: Чет 22 вер, 2022 20:26
Moneta написав:
ничего ставка 25% уже не даст - им и по 10% не чем платить, приходится печатать. ну а так напечатают в 3 раза больше, так и до миллионов можно дойти. поражаюсь таким советчикам....
25 лет гривна была инструментом обворовывания народа.
все начальники НБУ уезжали со службы мультимиллионерами по Лондонам и Монако
42.35/42.45 Киев Опт.
не все - я был у Стельмаха на даче, на дачу мультимиллионера она не катит...
Анд_рей написав:
Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас
я в середине недели обычно с ночёвкой на даче, в 5 км от линии фронта, там не то что интернета, иногда и связи нет...
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edvardd
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