Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 22 вер, 2022 19:57
reef написав:
Сыну сегодня в отделении в Пивденном сказали что сейчас фонд гарантирования вкладов возвращает любую сумму пока война, хоть миллион. Это правда?
правда, только не очень быстро возвращают. Вкладчики мегабанка и банка Сич подтвердят/поправят
citramon
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Додано: Чет 22 вер, 2022 19:58
Investor_K написав: reef написав:
Сыну сегодня в отделении в Пивденном сказали что сейчас фонд гарантирования вкладов возвращает любую сумму пока война, хоть миллион. Это правда?
Правда. Только валюту по курсу НБУ
по курсу НБУ на день введения ВА
citramon
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Додано: Чет 22 вер, 2022 20:24
смотрю нал банки не точные курсы
.В Белках сдал в полдень старые портреты по 42,40, а пишут 42,00 на 9:00 и всё
Мизантрóп
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Додано: Чет 22 вер, 2022 20:26
Moneta написав:
ничего ставка 25% уже не даст - им и по 10% не чем платить, приходится печатать. ну а так напечатают в 3 раза больше, так и до миллионов можно дойти. поражаюсь таким советчикам....
25 лет гривна была инструментом обворовывания народа.
все начальники НБУ уезжали со службы мультимиллионерами по Лондонам и Монако
42.35/42.45 Киев Опт.
не все - я был у Стельмаха на даче, на дачу мультимиллионера она не катит...
Анд_рей написав:
Что то не пишет никто курсов в Запорожье...Одессе...интересно что там сейчас
я в середине недели обычно с ночёвкой на даче, в 5 км от линии фронта, там не то что интернета, иногда и связи нет...
edvardd
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Додано: Чет 22 вер, 2022 23:12
Народ, а какие банки сейчас нормально дают снять баксы с карты? Ну типа без лишних вопросов и сумму за раз более-менее приличную, без всяких предварительных заказов. Спрашиваю не про глубокий тыл, а про города на левом берегу Днепра.
yuri_m
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 06:39
yuri_m написав:
Народ, а какие банки сейчас нормально дают снять баксы с карты? Ну типа без лишних вопросов и сумму за раз более-менее приличную, без всяких предварительных заказов. Спрашиваю не про глубокий тыл, а про города на левом берегу Днепра.
да вы шутник, батенька, без заказа даже гривну не снимешь...
edvardd
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:09
"Есть пробитие". Евро упал ниже 0.98
prilepskiy
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:03
edvardd написав:
не все - я был у Стельмаха на даче, на дачу мультимиллионера она не катит...
А гирі в нього є?
Однак, якщо вірити офіційній заяві народного депутата Олега Ляшка (Радикальна партія), в "щасливій шістці" є й колишні топові держслужбовці.
Так, за його даними, рекордну пенсію в 130 000 гривень отримує Володимир Стельмах, екс-глава Нацбанку
https://www.obozrevatel.com/ukr/finance ... pensii.htm
Ой+
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:20
yuri_m Снимал 2к евро на днях с райфа после свифта. Позавчера заказал, вчера забрал. Новенькие, аж пахнут. Правда это евро, как с баксом не знаю.
spiridonwot
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:52
prilepskiy написав:
"Есть пробитие". Евро упал ниже 0.98
Что интересно на нашем рынке это особо не отразилось. Была премия -2%
Стало -0.5%
я наверно чуток по 0.95 бы сконвертировал, потом по 0.91 и по 0.87
это с учетом премии, то есть, если евро будет 0.97, то у менял он должен быть 0.95, ждемс
я думаю по евро фактически может идти панический слив (маржин-колы и стопы крупных игроков на рынке), и этим сливом стоит воспользоваться, по таким ценам войти _частично_ котлетой в эту валюту можно
10% портфеля поменять по 0.95
15% по 0.91
25% по 0.87
Zebra
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