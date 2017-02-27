edvardd написав:не все - я был у Стельмаха на даче, на дачу мультимиллионера она не катит...
А гирі в нього є?
Однак, якщо вірити офіційній заяві народного депутата Олега Ляшка (Радикальна партія), в "щасливій шістці" є й колишні топові держслужбовці. Так, за його даними, рекордну пенсію в 130 000 гривень отримує Володимир Стельмах, екс-глава Нацбанку https://www.obozrevatel.com/ukr/finance ... pensii.htm
то с доплатой от НБУ.Своим пенсам каждые полгода отдельно ещё выплачивают.Люди в своё время работали с утра и до позднего вечера в НБУ
edvardd написав:не все - я был у Стельмаха на даче, на дачу мультимиллионера она не катит...
А гирі в нього є?
Однак, якщо вірити офіційній заяві народного депутата Олега Ляшка (Радикальна партія), в "щасливій шістці" є й колишні топові держслужбовці. Так, за його даними, рекордну пенсію в 130 000 гривень отримує Володимир Стельмах, екс-глава Нацбанку https://www.obozrevatel.com/ukr/finance ... pensii.htm
то с доплатой от НБУ.Своим пенсам каждые полгода отдельно ещё выплачивают.Люди в своё время работали с утра и до позднего вечера в НБУ
Ви не праві. То все виплати від ПФУ. Коли він йшов на пенсію були такі умови для дерслужбовців (НБУ тоді до них відносились), а тепер відбувається ще й індексація в міру росту зарплат вищого керівництва НБУ (кілька років тому пенсія у Стельмаха була 80000). А виплати з недержавного фонду працівників НБУ це зовсім інше. До того ж вони обмежені у часі 10 роками. Якщо тільки особа не доведе що має право отримати всю накопичену суму одразу (знаю шо люди купували довідки про хворобу щоб не розтягувати "задоволення" на 10-річчя під час якого кошти знеціняться). А разові виплати до свят пенсіонерам які інколи відбуваються то для осіб рангу Стельмаха і зовсім копійки
Zebra написав:я думаю по евро фактически может идти панический слив (маржин-колы и стопы крупных игроков на рынке), и этим сливом стоит воспользоваться, по таким ценам войти _частично_ котлетой в эту валюту можно
На мою думку, до весни євро буде падати. Всі очікують важку зиму у Європі і у нас, тож рости не буде.