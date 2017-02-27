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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9968996999709971>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Очень спорно! Европа главный пострадавший пока от всей этой войны, ну если нас не учитывать конечно! а война еще не закончена, и когда закончится непонятно.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:06

  Ой+ написав:
  edvardd написав:не все - я был у Стельмаха на даче, на дачу мультимиллионера она не катит...

А гирі в нього є?
Однак, якщо вірити офіційній заяві народного депутата Олега Ляшка (Радикальна партія), в "щасливій шістці" є й колишні топові держслужбовці.
Так, за його даними, рекордну пенсію в 130 000 гривень отримує Володимир Стельмах, екс-глава Нацбанку https://www.obozrevatel.com/ukr/finance ... pensii.htm

то с доплатой от НБУ.Своим пенсам каждые полгода отдельно ещё выплачивают.Люди в своё время работали с утра и до позднего вечера в НБУ
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:13

  Shummi написав:Очень спорно! Европа главный пострадавший пока от всей этой войны, ну если нас не учитывать конечно! а война еще не закончена, и когда закончится непонятно.

"покупай когда льется кровь"(с)
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:15

  Мизантрóп написав:
  Ой+ написав:
  edvardd написав:не все - я был у Стельмаха на даче, на дачу мультимиллионера она не катит...

А гирі в нього є?
Однак, якщо вірити офіційній заяві народного депутата Олега Ляшка (Радикальна партія), в "щасливій шістці" є й колишні топові держслужбовці.
Так, за його даними, рекордну пенсію в 130 000 гривень отримує Володимир Стельмах, екс-глава Нацбанку https://www.obozrevatel.com/ukr/finance ... pensii.htm

то с доплатой от НБУ.Своим пенсам каждые полгода отдельно ещё выплачивают.Люди в своё время работали с утра и до позднего вечера в НБУ

Ви не праві. То все виплати від ПФУ. Коли він йшов на пенсію були такі умови для дерслужбовців (НБУ тоді до них відносились), а тепер відбувається ще й індексація в міру росту зарплат вищого керівництва НБУ (кілька років тому пенсія у Стельмаха була 80000). А виплати з недержавного фонду працівників НБУ це зовсім інше. До того ж вони обмежені у часі 10 роками. Якщо тільки особа не доведе що має право отримати всю накопичену суму одразу (знаю шо люди купували довідки про хворобу щоб не розтягувати "задоволення" на 10-річчя під час якого кошти знеціняться). А разові виплати до свят пенсіонерам які інколи відбуваються то для осіб рангу Стельмаха і зовсім копійки
Alien
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зареєстрували з колегами законопроект, щодо процедури виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану

Таки пропозицію Фрідмана на 1млрд$ відхилили?)) Чи можливо мова про інший банк? В кого які варіанти?
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:23

Alien так,забув,що він раніше пішов.Ще й працював в Приваті.Додаткові виплати окремо від збанкрутілого НПФ, з їх НПФ по довідках дійсно багато вивели при виході та купували за те новострої)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 11:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:я думаю по евро фактически может идти панический слив (маржин-колы и стопы крупных игроков на рынке), и этим сливом стоит воспользоваться, по таким ценам войти _частично_ котлетой в эту валюту можно

На мою думку, до весни євро буде падати. Всі очікують важку зиму у Європі і у нас, тож рости не буде.
equinox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 12:55

  equinox написав:
  Zebra написав:я думаю по евро фактически может идти панический слив (маржин-колы и стопы крупных игроков на рынке), и этим сливом стоит воспользоваться, по таким ценам войти _частично_ котлетой в эту валюту можно

На мою думку, до весни євро буде падати. Всі очікують важку зиму у Європі і у нас, тож рости не буде.

Це вже враховано в курсі.
Я думаю евро продавлюється саме на стопах та маржин колах.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:15

  stryzhko написав:
Зареєстрували з колегами законопроект, щодо процедури виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану

Таки пропозицію Фрідмана на 1млрд$ відхилили?)) Чи можливо мова про інший банк? В кого які варіанти?

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Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:21

  Ukrainian написав:
  stryzhko написав:
Зареєстрували з колегами законопроект, щодо процедури виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану

Таки пропозицію Фрідмана на 1млрд$ відхилили?)) Чи можливо мова про інший банк? В кого які варіанти?

Кидайте силку на інформацію


законопроект 8069
wild.tomcat
 
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