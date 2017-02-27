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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:23
Zebra написав:
10% портфеля поменять по 0.95
15% по 0.91
25% по 0.87
Я уже выменял 25% портфеля по 1:1. Но мне нужно на 100% перейти в Евро.
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BIGor
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:49
stryzhko написав:
Зареєстрували з колегами законопроект, щодо процедури виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану
Таки пропозицію Фрідмана на 1млрд$ відхилили?)) Чи можливо мова про інший банк? В кого які варіанти?
Для этого отдельный закон не нужен. Дельту вывели и без него
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User253
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:58
индекс бакса прёт дальше - вся фонда красная, а у нас вниз...
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чик
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:05
чик написав:
индекс бакса прёт дальше - вся фонда красная, а у нас вниз...
Гдеж Вы были в эту среду.
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Danik
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:06
Каменюкою до низу полетіло.
Вже максимум 42.70 на себе в столиці, дрібниці, але приємні.
А от євро на багаторічних мінімумах до юсд, це погано, додатковий тиск на гривню, але поки гривня зростає і вже суттєво відгризла з останнього падіння в район 45 грн.]]
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somilitark
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:11
somilitark написав:Каменюкою до низу полетіло
.
Вже максимум 42.70 на себе в столиці, дрібниці, але приємні.
А от євро на багаторічних мінімумах до юсд, це погано, додатковий тиск на гривню, але поки гривня зростає і вже суттєво відгризла з останнього падіння в район 45 грн.]]
А что случилось?? Как же 50 к концу недели запросто?
Сегодня же (только) пятница? Или уже?
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Ромасик
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:17
Zebra написав:
10% портфеля поменять по 0.95
15% по 0.91
25% по 0.87
Остальные 50% в биток по 19?
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Ромасик
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