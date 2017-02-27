RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9969997099719972>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Zebra написав:10% портфеля поменять по 0.95
15% по 0.91
25% по 0.87

Я уже выменял 25% портфеля по 1:1. Но мне нужно на 100% перейти в Евро.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6610
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1049 раз.
Подякували: 1416 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:49

  stryzhko написав:
Зареєстрували з колегами законопроект, щодо процедури виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану

Таки пропозицію Фрідмана на 1млрд$ відхилили?)) Чи можливо мова про інший банк? В кого які варіанти?

Для этого отдельный закон не нужен. Дельту вывели и без него
User253
 
Повідомлень: 7
З нами з: 11.09.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

индекс бакса прёт дальше - вся фонда красная, а у нас вниз...
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6895
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5939 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:05

  чик написав:индекс бакса прёт дальше - вся фонда красная, а у нас вниз...

Гдеж Вы были в эту среду. :D
Danik
 
Повідомлень: 467
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2070 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Каменюкою до низу полетіло.
Вже максимум 42.70 на себе в столиці, дрібниці, але приємні.
А от євро на багаторічних мінімумах до юсд, це погано, додатковий тиск на гривню, але поки гривня зростає і вже суттєво відгризла з останнього падіння в район 45 грн.]]
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12410
З нами з: 30.12.09
Подякував: 559 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:11

  somilitark написав:Каменюкою до низу полетіло.
Вже максимум 42.70 на себе в столиці, дрібниці, але приємні.
А от євро на багаторічних мінімумах до юсд, це погано, додатковий тиск на гривню, але поки гривня зростає і вже суттєво відгризла з останнього падіння в район 45 грн.]]

А что случилось?? Как же 50 к концу недели запросто? :shock:
Сегодня же (только) пятница? Или уже?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5010
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:17

  Zebra написав:10% портфеля поменять по 0.95
15% по 0.91
25% по 0.87

Остальные 50% в биток по 19?
Ромасик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5010
З нами з: 30.03.15
Подякував: 1255 раз.
Подякували: 749 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:25

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.09.2022.........26.09.2022
дата розрахунку.............22.09.2022..........23.09.2022
Євро................................36,0768...............35,6654...-1.14%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9753 (в пятницу 0.9866).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.24 (в пятницу 110.87)
С утра новый этап роста и новые рекорды. Весьма бодро.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6638
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5574 раз.
Подякували: 17403 раз.
 
Профіль
59
31
31
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:26

  Ромасик написав:
  Zebra написав:10% портфеля поменять по 0.95
15% по 0.91
25% по 0.87

Остальные 50% в биток по 19?

Остальные 50% будем смотреть дальше - если биток рухнет на 15к, в чем я сильно сомневаюсь. В любом случае тот кто по моим рекомендациям хомячил доллар - теперь имеет возможность не спешно, поплевывая в потолок, ковыряясь в носу выбирать актив в который он хочет войти с дисконтом - биткоин, евро, недвига, золото, акции, гривна - за вашим долларом охота, вас стелят и предлагают дисконтики.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11681
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1734 раз.
Подякували: 2561 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:50

  stryzhko написав:
Зареєстрували з колегами законопроект, щодо процедури виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану

Таки пропозицію Фрідмана на 1млрд$ відхилили?)) Чи можливо мова про інший банк? В кого які варіанти?


ага, про Сич

судя по проекту закону - увы, но, по идее, банк останется, с услугами, финт с валютой только не очень красиво выглядит, и, видимо, будет выполнен классической вилкой: ВА по 36,6 и сразу НБУ поднимает до 42
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4605
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9969997099719972>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shummi і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3121, 3122, 3123
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31225 34849517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 16:03
fishman
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12498731
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22797566
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4690)
23.09.2022 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.