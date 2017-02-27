Я уже выменял 25% портфеля по 1:1. Но мне нужно на 100% перейти в Евро.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:49
Додано: П'ят 23 вер, 2022 13:58
Re: Валютний ринок в контексті ДС
индекс бакса прёт дальше - вся фонда красная, а у нас вниз...
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:05
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:06
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Каменюкою до низу полетіло.
Вже максимум 42.70 на себе в столиці, дрібниці, але приємні.
А от євро на багаторічних мінімумах до юсд, це погано, додатковий тиск на гривню, але поки гривня зростає і вже суттєво відгризла з останнього падіння в район 45 грн.]]
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:11
А что случилось?? Как же 50 к концу недели запросто?
Сегодня же (только) пятница? Или уже?
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:17
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:25
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.09.2022.........26.09.2022
дата розрахунку.............22.09.2022..........23.09.2022
Євро................................36,0768...............35,6654...-1.14%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9753 (в пятницу 0.9866).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.24 (в пятницу 110.87)
С утра новый этап роста и новые рекорды. Весьма бодро.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:26
Остальные 50% будем смотреть дальше - если биток рухнет на 15к, в чем я сильно сомневаюсь. В любом случае тот кто по моим рекомендациям хомячил доллар - теперь имеет возможность не спешно, поплевывая в потолок, ковыряясь в носу выбирать актив в который он хочет войти с дисконтом - биткоин, евро, недвига, золото, акции, гривна - за вашим долларом охота, вас стелят и предлагают дисконтики.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:50
ага, про Сич
судя по проекту закону - увы, но, по идее, банк останется, с услугами, финт с валютой только не очень красиво выглядит, и, видимо, будет выполнен классической вилкой: ВА по 36,6 и сразу НБУ поднимает до 42
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