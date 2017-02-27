RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9969997099719972
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:54

Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке. :shock:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5790
З нами з: 13.09.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 653 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:03

Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7833
З нами з: 20.11.08
Подякував: 137 раз.
Подякували: 2399 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Господа, а кто знает, кто из банков позволяет списывать валюту с валютных карточек, с Революта, кроме Монобанка?
Shummi
 
Повідомлень: 454
З нами з: 08.12.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:57

  Shummi написав:Господа, а кто знает, кто из банков позволяет списывать валюту с валютных карточек, с Революта, кроме Монобанка?
Вы валюту хотите перевести с Революта на валютный счет украинского банка?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1475
З нами з: 30.08.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:03

Кащей
Наоборот, вывезти из Украины, в Европейскую юрисдикцию :D
с Моно можно в рамках 100 к грн, то есть грубо 2,5 тыс по сегодняшнему курсу. Уже так делал, но хотел бы увеличить поток)
Shummi
 
Повідомлень: 454
З нами з: 08.12.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 36 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9969997099719972
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Shummi і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3121, 3122, 3123
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31225 34849521
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 вер, 2022 16:03
fishman
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 165, 166, 167
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1669 12498736
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 21:10
барабашов
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7973 22797566
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 вер, 2022 11:34
2daphne

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (4690)
23.09.2022 17:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.