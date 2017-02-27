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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:54
Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:03
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...
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edvardd
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:42
Господа, а кто знает, кто из банков позволяет списывать валюту с валютных карточек, с Революта, кроме Монобанка?
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Shummi
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:57
Shummi написав:
Господа, а кто знает, кто из банков позволяет списывать валюту с валютных карточек, с Революта, кроме Монобанка?
Вы валюту хотите перевести с Революта на валютный счет украинского банка?
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Кащей
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:03
Кащей
Наоборот, вывезти из Украины, в Европейскую юрисдикцию
с Моно можно в рамках 100 к грн, то есть грубо 2,5 тыс по сегодняшнему курсу. Уже так делал, но хотел бы увеличить поток)
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Shummi
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