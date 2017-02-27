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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9970997199729973>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:54

Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке. :shock:
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:03

Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:42

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Господа, а кто знает, кто из банков позволяет списывать валюту с валютных карточек, с Революта, кроме Монобанка?
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:57

  Shummi написав:Господа, а кто знает, кто из банков позволяет списывать валюту с валютных карточек, с Революта, кроме Монобанка?
Вы валюту хотите перевести с Революта на валютный счет украинского банка?
Кащей
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:03

Кащей
Наоборот, вывезти из Украины, в Европейскую юрисдикцию :D
с Моно можно в рамках 100 к грн, то есть грубо 2,5 тыс по сегодняшнему курсу. Уже так делал, но хотел бы увеличить поток)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:14

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...

А сиысл менять бакс на евро?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:16

https://финбаланс.ком.юа/news/hetmants ... chas-viyni
От вам i Алла... :(
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:54

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...

А сиысл менять бакс на евро?

Есть вероятность, что Путин в 2023 придет сюда армией в 1 млн мобов. Придется эвакуироваться любыми Путями в Европу, а там чтоб потом не попадать на курсе евро в обменках (комиссии дикие), лучше их сразу иметь.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:58

  Shummi написав:Кащей
Наоборот, вывезти из Украины, в Европейскую юрисдикцию :D
с Моно можно в рамках 100 к грн, то есть грубо 2,5 тыс по сегодняшнему курсу. Уже так делал, но хотел бы увеличить поток)


можно по подробнее?
вы валюту кладете на моно потом на револют?
или грн имеете на счету?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Каменюкою до низу полетіло.

та де ж воно "летить до низу", вже й Приват підняв курс до 41-41,5.
Хоча довго тримав 39.
equinox
 
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