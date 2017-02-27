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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 14:54
Увидим и 45 поздней осенью и 50 к ёлочке.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:03
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...
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edvardd
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:42
Господа, а кто знает, кто из банков позволяет списывать валюту с валютных карточек, с Революта, кроме Монобанка?
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Shummi
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 15:57
Shummi написав:
Господа, а кто знает, кто из банков позволяет списывать валюту с валютных карточек, с Революта, кроме Монобанка?
Вы валюту хотите перевести с Революта на валютный счет украинского банка?
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Кащей
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:03
Кащей
Наоборот, вывезти из Украины, в Европейскую юрисдикцию
с Моно можно в рамках 100 к грн, то есть грубо 2,5 тыс по сегодняшнему курсу. Уже так делал, но хотел бы увеличить поток)
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Shummi
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:14
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...
А сиысл менять бакс на евро?
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Investor_K
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:16
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asti
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:54
Investor_K написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...
А сиысл менять бакс на евро?
Есть вероятность, что Путин в 2023 придет сюда армией в 1 млн мобов. Придется эвакуироваться любыми Путями в Европу, а там чтоб потом не попадать на курсе евро в обменках (комиссии дикие), лучше их сразу иметь.
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2
Додано: П'ят 23 вер, 2022 16:58
Shummi написав:Кащей
Наоборот, вывезти из Украины, в Европейскую юрисдикцию
с Моно можно в рамках 100 к грн, то есть грубо 2,5 тыс по сегодняшнему курсу. Уже так делал, но хотел бы увеличить поток)
можно по подробнее?
вы валюту кладете на моно потом на револют?
или грн имеете на счету?
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Олежан
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:29
somilitark написав:
Каменюкою до низу полетіло.
та де ж воно "летить до низу", вже й Приват підняв курс до 41-41,5.
Хоча довго тримав 39.
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equinox
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