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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9970997199729973
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:34

Акционеры украинского "Альфа-банка" одобрили смену названия

"Альфа-Банк Украина" меняет название на "Сенс Банк", о чем уже сообщил Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

После наложения санкций на российских акционеров "Альфа-Банка" НБУ отстранил их от управления и назначил независимым доверенным представителем болгарского экономиста Симеона Дянкова.

"Банк не хочет иметь ничего общего со страной-агрессором даже на уровне ассоциаций и работающего в России бренда", – заявил тогда Дянков.

"Альфа-Банк" отнесен Национальным банком к системно важным. В нем хранится 48 млрд грн депозитов физлиц (6% всех депозитов в украинских банках) и 24 млрд грн средств предприятий. Банк обслуживает 2,6 млн физлиц, 55 тыс. юридических и 88 тыс. ФЛП.

Как отмечается на сайте НБУ, из-за зарегистрированных на Кипре ABH Holdings S.A и ABH Ukraine Limited бенефициарами банка являются российский бизнесмен Андрей Косогов (40,96%), Петр Авен (12,4%), Михаил Фридман (32,86%). Также части имеют итальянская банковская группа UniCredit (9,9%) и Марк Фоундейшен по исследованию раковых заболеваний (3,87%).
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 17:45

  Danik написав:
  чик написав:индекс бакса прёт дальше - вся фонда красная, а у нас вниз...

Гдеж Вы были в эту среду. :D

не мог на улицу выйти - удалённо кормил жаждущих юсдт. может в другой раз, но не дешевле 45.
чик
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