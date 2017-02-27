В моєму розумінні є два курса долара особисто доступні мені;
1) це теоретичний, можна відкрити соціальний депозит на 50 000 грн з курсом до 38 грн і зіграти в лотерею, отримаю я долар через 3 місяці, чи ні я не можу сказати;
2) це реальний, коли можна піди в обмінку, або набрати знайомого мінялу і купити скільки потрібно, на чорному курс стартували сьогодні 42.80 на 43.10, завершили день 42.60 на 42.90.
До чого тут цифри на табло в Приваті? Що вони мені дають?
Там же нічого немає, з таким же змістом вони можуть поставити 8.10 на продажу, на що тут дивитись? Цифри я вже дуже давно опанував
Дорослішайте, це корисно)))