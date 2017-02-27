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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9970997199729973
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:09

  equinox написав:
  somilitark написав:Каменюкою до низу полетіло.

та де ж воно "летить до низу", вже й Приват підняв курс до 41-41,5.
Хоча довго тримав 39.

В моєму розумінні є два курса долара особисто доступні мені;
1) це теоретичний, можна відкрити соціальний депозит на 50 000 грн з курсом до 38 грн і зіграти в лотерею, отримаю я долар через 3 місяці, чи ні я не можу сказати;
2) це реальний, коли можна піди в обмінку, або набрати знайомого мінялу і купити скільки потрібно, на чорному курс стартували сьогодні 42.80 на 43.10, завершили день 42.60 на 42.90.
До чого тут цифри на табло в Приваті? Що вони мені дають?
Там же нічого немає, з таким же змістом вони можуть поставити 8.10 на продажу, на що тут дивитись? Цифри я вже дуже давно опанував 8)
Дорослішайте, це корисно)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:23

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...

А сиысл менять бакс на евро?

так разворот можно и пропустить...
откатываемся потихоньку..
🇺🇸USD 42.50 42.80
🇪🇺EUR 40.95 41.25
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:стартували сьогодні 42.80 на 43.10, завершили день 42.60 на 42.90.

так летить вниз каменюкою)
буду дорослішати.
Востаннє редагувалось equinox в П'ят 23 вер, 2022 19:39, всього редагувалось 1 раз.
equinox
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"Есть пробитие". Евро пробило 0.97 .
prilepskiy
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