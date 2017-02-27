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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9971997299739974>
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 18:09

  equinox написав:
  somilitark написав:Каменюкою до низу полетіло.

та де ж воно "летить до низу", вже й Приват підняв курс до 41-41,5.
Хоча довго тримав 39.

В моєму розумінні є два курса долара особисто доступні мені;
1) це теоретичний, можна відкрити соціальний депозит на 50 000 грн з курсом до 38 грн і зіграти в лотерею, отримаю я долар через 3 місяці, чи ні я не можу сказати;
2) це реальний, коли можна піди в обмінку, або набрати знайомого мінялу і купити скільки потрібно, на чорному курс стартували сьогодні 42.80 на 43.10, завершили день 42.60 на 42.90.
До чого тут цифри на табло в Приваті? Що вони мені дають?
Там же нічого немає, з таким же змістом вони можуть поставити 8.10 на продажу, на що тут дивитись? Цифри я вже дуже давно опанував 8)
Дорослішайте, це корисно)))
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:23

  Investor_K написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.70 42.90
🇪🇺EUR 41.15 41.55
откатываемся потихоньку...вчера менял бакс на евро, так несчастную штуку по 3м обменкам собирал...

А сиысл менять бакс на евро?

так разворот можно и пропустить...
откатываемся потихоньку..
🇺🇸USD 42.50 42.80
🇪🇺EUR 40.95 41.25
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:стартували сьогодні 42.80 на 43.10, завершили день 42.60 на 42.90.

так летить вниз каменюкою)
буду дорослішати.

пс. курс Привата підпирає готівку знизу, бо щоб її несли Обмінкам, вона повинна бути дорожчою ніж в банках.
Востаннє редагувалось equinox в П'ят 23 вер, 2022 19:43, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

"Есть пробитие". Евро пробило 0.97 .
prilepskiy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:47

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Евро расстраивает
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:50

  prilepskiy написав:"Есть пробитие". Евро пробило 0.97 .

Если не будет премии у наших обменников и менял -2% завтра-после завтра, я буду реветь, хочу по 0.95 взять еврика
и еще важное условие для этого, форекс должен закрыться ниже 0.97, тогда шанс будет

0.969 сейчас, держим кулачки
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:55

  osya1964 написав:
  greenback1996 написав:как думаете - гипер будет аля 90-е или просто будем потихоньку ползти?)

90-е будем еще хорошо вспоминать,когда инфляция пойдет на десятки процентов в неделю.

якось обгрунтувати? чи аби сказати?

немає й близько поки що передумов для цього.
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 19:55

  equinox написав:
  somilitark написав:стартували сьогодні 42.80 на 43.10, завершили день 42.60 на 42.90.

так летить вниз каменюкою)
буду дорослішати.

пс. курс Привата підпирає готівку знизу, бо щоб її несли Обмінкам, вона повинна бути дорожчою ніж в банках.

в банках ростуть готівкові курси, бо з готівкою проблеми, але те що готівка в банках на табло вже світить 40-41 - це сигнал аленятам, щоб готували грошенята, впевнений, що невдовці і НБУ змушений буде підняти офіційний курс, бо 36.6 вже явно не відповідає тенденціям друкарського верстату
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:02

  Did написав:Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли:
Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$
Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37
Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =

давненько вже про таке не казали :D хоча, новачкам можна.

цей курс не є достовірним хоча б тому, що з цих 2 250 ярдів грн 598 ярдів - це вже є валюта ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:44

  equinox написав:
  somilitark написав:стартували сьогодні 42.80 на 43.10, завершили день 42.60 на 42.90.

так летить вниз каменюкою)
буду дорослішати.

пс. курс Привата підпирає готівку знизу, бо щоб її несли Обмінкам, вона повинна бути дорожчою ніж в банках.

может на выходные? как всегда? максимум вроде вторник-среда
beee
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