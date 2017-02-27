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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9971997299739974
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

0.968

держим кулачки...
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:08

Zebra
0,85 весной или когда увидим?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:14

  барабашов написав:Zebra
0,85 весной или когда увидим?

0.85 не знаю, будет ли, пробой паритета и маржин-колы + стопы - это то что я обещал, это сейчас происходит, тут надо _не_бояться_ и понемногу конвертироваться
Zebra
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