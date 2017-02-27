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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:51
0.968
держим кулачки...
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Zebra
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:08
Zebra
0,85 весной или когда увидим?
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барабашов
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:14
барабашов написав:Zebra
0,85 весной или когда увидим?
0.85 не знаю, будет ли, пробой паритета и маржин-колы + стопы - это то что я обещал, это сейчас происходит, тут надо _не_бояться_ и понемногу конвертироваться
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Zebra
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