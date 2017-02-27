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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9971997299739974
Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:51

Re: Валютний ринок в контексті ДС

0.968

держим кулачки...
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:08

Zebra
0,85 весной или когда увидим?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:14

  барабашов написав:Zebra
0,85 весной или когда увидим?

0.85 не знаю, будет ли, пробой паритета и маржин-колы + стопы - это то что я обещал, это сейчас происходит, тут надо _не_бояться_ и понемногу конвертироваться
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:34

  Zebra написав:
  Did написав:Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли:
Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$
Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37
Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =

Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.

На невеликому відрізку часу, так.
Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років.
І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37.
Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного.
Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція
Did
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

0.96887 - во так примерно закрылся евро на выходные.
теперь слово за нашим рынком, который продавал евро с премией -2% когда он был в паритете, будут ли по 0.95 отдавать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 00:21

  Did написав:Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція

Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.
копейка
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