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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 вер, 2022 20:51
0.968
держим кулачки...
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Zebra
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:08
Zebra
0,85 весной или когда увидим?
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барабашов
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 21:14
барабашов написав:Zebra
0,85 весной или когда увидим?
0.85 не знаю, будет ли, пробой паритета и маржин-колы + стопы - это то что я обещал, это сейчас происходит, тут надо _не_бояться_ и понемногу конвертироваться
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Zebra
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:34
Zebra написав: Did написав:
Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли:
Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$
Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37
Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =
Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.
На невеликому відрізку часу, так.
Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років.
І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37.
Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного.
Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
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Did
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 22:36
Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція
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Did
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Додано: П'ят 23 вер, 2022 23:20
0.96887 - во так примерно закрылся евро на выходные.
теперь слово за нашим рынком, который продавал евро с премией -2% когда он был в паритете, будут ли по 0.95 отдавать.
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Zebra
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Додано: Суб 24 вер, 2022 00:21
Did написав:
Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція
Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.
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копейка
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Додано: Суб 24 вер, 2022 08:15
Did написав: Zebra написав: Did написав:
Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли:
Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$
Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37
Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =
Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.
На невеликому відрізку часу, так.
Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років.
І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37.
Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного.
Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
добре, давайте з початку
і як же вираховується ЕОК?
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Додано: Суб 24 вер, 2022 08:18
копейка написав: Did написав:
Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція
Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.
і жовтень, і листопад бал правили казкарі - здається курс був нижчий за 27.
потім почався грудень, а в січні вже було більше 28.
а потім почалася війна, й правила гри взагалі змінилися...
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Додано: Суб 24 вер, 2022 08:44
чик написав:
может в другой раз, но не дешевле 45
придеться месяц ждать минимум, хватит ли гривневых резервов?
пенсия большая?
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