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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 вер, 2022 08:46
Shaman написав: копейка написав: Did написав:
Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція
Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.
і жовтень, і листопад бал правили казкарі - здається курс був нижчий за 27.
потім почався грудень, а в січні вже було більше 28.
а потім почалася війна, й правила гри взагалі змінилися...
з 1 по 12 листопада курс на чр був 26,00 (після 13 листопада гривна почала повільно падати)
я отримав гривню 16 грудня -купив долар по 27,17
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Додано: Суб 24 вер, 2022 08:50
Zebra написав:
0.968
держим кулачки...
22 вересня з ранку можна було продати долар па 42,90 (42,95 опт)
сьогдні евро на опті віддають па 41,15
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Додано: Суб 24 вер, 2022 08:51
🇺🇸USD 42.20 42.60
🇪🇺EUR 40.40 41.15
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Додано: Суб 24 вер, 2022 09:00
Shaman написав: копейка написав: Did написав:
Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція
Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.
і жовтень, і листопад бал правили казкарі - здається курс був нижчий за 27.
потім почався грудень, а в січні вже було більше 28.
а потім почалася війна, й правила гри взагалі змінилися...
А Ви ще не помітили, що рашаботи систематично кидають кізякі в владу і нагнітають, мовляв вона таке щось намутила і курс зріс, мовляв все завдяки недолугості саме влади, жодного слова про 24 лютого, навіть згадок немає, шпарять по методичкам і не паряться, погано коли люди однохромосомні і попадаються на дуже примітивні пропагандистські гачки
Ця обліківка кидала на днях заяву, що мовляв вона НІДЕ у Львові не могла отримати валютний переказ.
Нісенітниця і вигадка, але Долярчикам капає зрадою на мозги.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 09:24
prodigy написав:
🇺🇸USD 42.20 42.60
🇪🇺EUR 40.40 41.15
USD 42.65/42.80 Киев
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Додано: Суб 24 вер, 2022 09:29
Did написав: Zebra написав: Did написав:
Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли:
Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$
Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37
Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =
Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.
На невеликому відрізку часу, так.
Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років.
І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37.
Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного.
Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя?
особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше)
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Alex2007
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Додано: Суб 24 вер, 2022 09:36
Alex2007 написав: Did написав:
На невеликому відрізку часу, так.
Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років.
І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37.
Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного.
Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя
?
особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше)
почему никому, мне
можно верить
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Shaman
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