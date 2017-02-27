Додано: Суб 24 вер, 2022 11:09

Європейська промисловість згортається через високі ціни на енергоносії



Промислові гіганти Європи починають скорочувати виробництво на континенті навіть попри наявність скорочення дефіциту газу, оскільки ціна на нього надто висока.



Про це повідомляє Bloomberg.



Наразі Європа платить за газ у сім разів більше, ніж США, що підкреслює кризу конкурентоспроможності континенту. Напередодні російський президент оголосив мобілізацію для війни в Україні, що стало свідченням відсутності ознак зниження цін на газ для Європи найближчим часом.



Відповідно в Німеччині скоротилося позитивне сальдо торгівлі, оскільки різке зростання вартості імпортованих енергоресурсів компенсувало її дорогий експорт автомобілів і машин, а хімічні компанії почали переносити виробництво за межі країни.



В агентстві також повідомляють, що Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, попередив у четвер, що може перенести виробництво з Німеччини та Східної Європи, якщо ціни на енергоносії не впадуть.



У Франції виробник скла Duralex заявив, що переводить свою піч у режим очікування на 5 місяців, попри те, що книга замовлень компанії заповнена, а продажі зростають.



Найскладніша ситуація спостерігається у Німеччині, де промислове виробництво становить приблизно 30% економіки та налічує близько 1,15 млн людей. Енергомісткі заводи по всій країні постачають усе: від компонентів коробок передач для автомобілів до хімікатів для ліків і повсякденного пластику.



Уряди по всій Європі, де промислове виробництво становить приблизно чверть економіки, вживають екстрених заходів, щоб підтримати комунальні послуги та пом’якшити вплив кризи.



Канцлер Олаф Шольц цими вихідними поїде з групою лідерів бізнесу на Близький Схід, щоб спробувати укласти угоди щодо зрідженого природного газу з Саудівською Аравією та Катаром, щоб компенсувати постачання російського газу.



Цього тижня Сполучене Королівство оголосило про план вартістю приблизно 40 млрд фунтів стерлінгів (44,8 млрд доларів), який передбачає обмеження гуртових цін на енергоносії, які входять до контрактів на газ та електроенергію для підприємств, протягом шести місяців.



Президент Франції Еммануель Макрон у четвер закликав малий і середній бізнес утриматися від підписання нових енергетичних контрактів за невисокими цінами, заявивши, що уряди перебувають у процесі перегляду вартості газу та електроенергії.