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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 вер, 2022 08:46
Shaman написав: копейка написав: Did написав:
Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція
Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.
і жовтень, і листопад бал правили казкарі - здається курс був нижчий за 27.
потім почався грудень, а в січні вже було більше 28.
а потім почалася війна, й правила гри взагалі змінилися...
з 1 по 12 листопада курс на чр був 26,00 (після 13 листопада гривна почала повільно падати)
я отримав гривню 16 грудня -купив долар по 27,17
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Додано: Суб 24 вер, 2022 08:50
Zebra написав:
0.968
держим кулачки...
22 вересня з ранку можна було продати долар па 42,90 (42,95 опт)
сьогдні евро на опті віддають па 41,15
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Додано: Суб 24 вер, 2022 08:51
🇺🇸USD 42.20 42.60
🇪🇺EUR 40.40 41.15
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Додано: Суб 24 вер, 2022 09:00
Shaman написав: копейка написав: Did написав:
Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція
Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.
і жовтень, і листопад бал правили казкарі - здається курс був нижчий за 27.
потім почався грудень, а в січні вже було більше 28.
а потім почалася війна, й правила гри взагалі змінилися...
А Ви ще не помітили, що рашаботи систематично кидають кізякі в владу і нагнітають, мовляв вона таке щось намутила і курс зріс, мовляв все завдяки недолугості саме влади, жодного слова про 24 лютого, навіть згадок немає, шпарять по методичкам і не паряться, погано коли люди однохромосомні і попадаються на дуже примітивні пропагандистські гачки
Ця обліківка кидала на днях заяву, що мовляв вона НІДЕ у Львові не могла отримати валютний переказ.
Нісенітниця і вигадка, але Долярчикам капає зрадою на мозги.
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Додано: Суб 24 вер, 2022 09:24
prodigy написав:
🇺🇸USD 42.20 42.60
🇪🇺EUR 40.40 41.15
USD 42.65/42.80 Киев
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Danik
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Додано: Суб 24 вер, 2022 09:29
Did написав: Zebra написав: Did написав:
Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли:
Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$
Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37
Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =
Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.
На невеликому відрізку часу, так.
Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років.
І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37.
Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного.
Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя?
особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше)
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Alex2007
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Додано: Суб 24 вер, 2022 09:36
Alex2007 написав: Did написав:
На невеликому відрізку часу, так.
Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років.
І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37.
Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного.
Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя
?
особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше)
почему никому, мне
можно верить
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Shaman
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Додано: Суб 24 вер, 2022 10:16
Запорожье
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🇪🇺EUR/🇺🇸USD 0.9600 0.9650
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edvardd
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Додано: Суб 24 вер, 2022 11:09
Європейська промисловість згортається через високі ціни на енергоносії
Промислові гіганти Європи починають скорочувати виробництво на континенті навіть попри наявність скорочення дефіциту газу, оскільки ціна на нього надто висока.
Про це повідомляє Bloomberg.
Наразі Європа платить за газ у сім разів більше, ніж США, що підкреслює кризу конкурентоспроможності континенту. Напередодні російський президент оголосив мобілізацію для війни в Україні, що стало свідченням відсутності ознак зниження цін на газ для Європи найближчим часом.
Відповідно в Німеччині скоротилося позитивне сальдо торгівлі, оскільки різке зростання вартості імпортованих енергоресурсів компенсувало її дорогий експорт автомобілів і машин, а хімічні компанії почали переносити виробництво за межі країни.
В агентстві також повідомляють, що Volkswagen, найбільший автовиробник Європи, попередив у четвер, що може перенести виробництво з Німеччини та Східної Європи, якщо ціни на енергоносії не впадуть.
У Франції виробник скла Duralex заявив, що переводить свою піч у режим очікування на 5 місяців, попри те, що книга замовлень компанії заповнена, а продажі зростають.
Найскладніша ситуація спостерігається у Німеччині, де промислове виробництво становить приблизно 30% економіки та налічує близько 1,15 млн людей. Енергомісткі заводи по всій країні постачають усе: від компонентів коробок передач для автомобілів до хімікатів для ліків і повсякденного пластику.
Уряди по всій Європі, де промислове виробництво становить приблизно чверть економіки, вживають екстрених заходів, щоб підтримати комунальні послуги та пом’якшити вплив кризи.
Канцлер Олаф Шольц цими вихідними поїде з групою лідерів бізнесу на Близький Схід, щоб спробувати укласти угоди щодо зрідженого природного газу з Саудівською Аравією та Катаром, щоб компенсувати постачання російського газу.
Цього тижня Сполучене Королівство оголосило про план вартістю приблизно 40 млрд фунтів стерлінгів (44,8 млрд доларів), який передбачає обмеження гуртових цін на енергоносії, які входять до контрактів на газ та електроенергію для підприємств, протягом шести місяців.
Президент Франції Еммануель Макрон у четвер закликав малий і середній бізнес утриматися від підписання нових енергетичних контрактів за невисокими цінами, заявивши, що уряди перебувають у процесі перегляду вартості газу та електроенергії.
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