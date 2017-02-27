Did написав:Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного Все що вище - тимчасова спекуляція
Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.
і жовтень, і листопад бал правили казкарі - здається курс був нижчий за 27. потім почався грудень, а в січні вже було більше 28.
а потім почалася війна, й правила гри взагалі змінилися...
А Ви ще не помітили, що рашаботи систематично кидають кізякі в владу і нагнітають, мовляв вона таке щось намутила і курс зріс, мовляв все завдяки недолугості саме влади, жодного слова про 24 лютого, навіть згадок немає, шпарять по методичкам і не паряться, погано коли люди однохромосомні і попадаються на дуже примітивні пропагандистські гачки Ця обліківка кидала на днях заяву, що мовляв вона НІДЕ у Львові не могла отримати валютний переказ. Нісенітниця і вигадка, але Долярчикам капає зрадою на мозги.
Did написав:Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли: Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$ Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37 Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =
Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.
На невеликому відрізку часу, так. Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років. І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37. Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного. Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя? особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше)
Did написав:На невеликому відрізку часу, так. Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років. І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37. Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного. Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя? особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше)