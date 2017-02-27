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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9973997499759976>
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 08:46

  Shaman написав:
  копейка написав:
  Did написав:Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція

Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.

і жовтень, і листопад бал правили казкарі - здається курс був нижчий за 27.
потім почався грудень, а в січні вже було більше 28.

а потім почалася війна, й правила гри взагалі змінилися...


з 1 по 12 листопада курс на чр був 26,00 (після 13 листопада гривна почала повільно падати)

я отримав гривню 16 грудня -купив долар по 27,17
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 08:50

  Zebra написав:0.968

держим кулачки...


22 вересня з ранку можна було продати долар па 42,90 (42,95 опт)

сьогдні евро на опті віддають па 41,15

0,958
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 08:51

🇺🇸USD 42.20 42.60
🇪🇺EUR 40.40 41.15
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:00

  Shaman написав:
  копейка написав:
  Did написав:Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного
Все що вище - тимчасова спекуляція

Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.

і жовтень, і листопад бал правили казкарі - здається курс був нижчий за 27.
потім почався грудень, а в січні вже було більше 28.

а потім почалася війна, й правила гри взагалі змінилися...

А Ви ще не помітили, що рашаботи систематично кидають кізякі в владу і нагнітають, мовляв вона таке щось намутила і курс зріс, мовляв все завдяки недолугості саме влади, жодного слова про 24 лютого, навіть згадок немає, шпарять по методичкам і не паряться, погано коли люди однохромосомні і попадаються на дуже примітивні пропагандистські гачки :evil:
Ця обліківка кидала на днях заяву, що мовляв вона НІДЕ у Львові не могла отримати валютний переказ.
Нісенітниця і вигадка, але Долярчикам капає зрадою на мозги.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:24

  prodigy написав:🇺🇸USD 42.20 42.60
🇪🇺EUR 40.40 41.15

USD 42.65/42.80 Киев
Danik
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:29

  Did написав:
  Zebra написав:
  Did написав:Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли:
Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$
Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37
Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =

Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.

На невеликому відрізку часу, так.
Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років.
І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37.
Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного.
Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.


а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя?
особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше) :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 09:36

  Alex2007 написав:
  Did написав:На невеликому відрізку часу, так.
Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років.
І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37.
Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного.
Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.


а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя?
особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше) :D

почему никому, мне можно верить :mrgreen:
Shaman
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edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 13:07

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
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ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 15:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Що з грошима?

Ліквідность коливається на новому досягнутому рівні – залишки 63 ярда грн плюс депо на 249 ярдів грн - 312 ярдів грн. Поки що без змін. Хочу звернути увагу, що якраз це і є кількість надрукованих грошей. А рівень інвестування в ті чи інші активи показує його співвідношення до рівня депозитів/кредитів чи ОВДП.

Але давайте про інше. Мене зацікавило питання, а чиї це гроші в банківській системі та в яких вони банках. На жаль, останні дані по банках – лише на 01 серпня. Але навіть там виявив дещо цікаве.

До речі – кількість грошей на 01 лютого – 169 ярдів грн, на 01 серпня – 245 ярдів. Тобто зростання грошей в банківській системі становило – 76 ярдів грн.

Гроші в банках грн – від клієнтів:
На 01.02 – 974 ярда, юрики – 529 ярдів грн, фізіки – 438 ярдів
На 01.08 – вже 1 028 ярдів, але юрики – 486 ярдів грн, фізіки – 536 ярдів грн.

Бачите, як змінилися структура коштів? Як на мене, це можна назвати структурною зміною. До речі, сума на вимогу від фізиків зросла з 243 ярдів грн до 362 ярда грн.

Які висновки з цього? Все зростання грошей в банківський системі прошло за рахунок фізиків на 100 ярдів грн. І це лише 01 серпня, коли емітували лише 76 ярдів. Чомусь думаю, що ситуація зараз, коли емітували ще 67 ярдів (всього – 143 ярдів грн) – та ж сама. До речі, ось і відповідь, чому не збільшується готівка – тримають гроші на рахунках.

А принципи прийняття рішень фізіками відрізняються від юриків – тому курсові коливання можуть йти за іншими сценаріями - що там на тему загонів? :D . З іншого боку обмеження на операції з картами не повинні допускати стрімких коливань – щоб НБУ встиг ще щось придумати у випадку поганого розвитку подій :)

А зменшення грошей в юриків як на мене – це ознака, що в економіці ситуація погіршується, що не дивно. Тому гроші треба витрачати, купуючи вітчизняне , а не зберігати ;)

А по банках – більшість грошей в нас залишись де? Тадам – Приват – 62 ярда грн, Ощад – 23 ярда грн.
Точних даних немає, але загалом поділ депосертифікатів (зайвих грошей) між банками – державні 45%, зарубіжні – 40%, приватна дрібнота та середнячки – 15%.

Якось так. Дякую, якщо дочитали 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 вер, 2022 15:13, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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