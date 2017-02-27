Did написав:Зараз ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного Все що вище - тимчасова спекуляція
Писали тут брати Грімм восени минулого року. Казки були дуже популярні, а потім прийшов жовтень.
і жовтень, і листопад бал правили казкарі - здається курс був нижчий за 27. потім почався грудень, а в січні вже було більше 28.
а потім почалася війна, й правила гри взагалі змінилися...
А Ви ще не помітили, що рашаботи систематично кидають кізякі в владу і нагнітають, мовляв вона таке щось намутила і курс зріс, мовляв все завдяки недолугості саме влади, жодного слова про 24 лютого, навіть згадок немає, шпарять по методичкам і не паряться, погано коли люди однохромосомні і попадаються на дуже примітивні пропагандистські гачки Ця обліківка кидала на днях заяву, що мовляв вона НІДЕ у Львові не могла отримати валютний переказ. Нісенітниця і вигадка, але Долярчикам капає зрадою на мозги.
Did написав:Знайшов розмір грошового агрегату в Україні на кінець липня 2022р:. 2250937 млн.грн. розмір ЗВР станом на 01.09.2022:. 25,436 млрд, розраховуємо курс долара, якщо всі кинуться його скупляли: Курс$ = 2250937000000/25436000000=220937/25436=88,5 грн за 1$ Але, як показала практика всіх минулих років, ніколи за 30осьаннвх років фактичний курс долара не дорівнював і близько цьому числу. Він був завжди набагато нижчим десь на коефіцієнт 0,37 Тому множимо 88,5 на 0,37 і отримуємо курс долара =
Фінансові ринки так не працюють. Психологічні настрої та регулятори керують котируваннями.
На невеликому відрізку часу, так. Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років. І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37. Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного. Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя? особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше)
Did написав:На невеликому відрізку часу, так. Я робив розрахунки емпіричних формул, щоб прив'язати фактичний курс долара до розрахункового за всі 30 останніх років. І в мне чітко все збігалося для коефіцієнта в с не редньому 0,37. Зараз економічно обгрунтований курс долара ЕОК=32,7 грн за нікому непотрібного. Все що вище чиста спекуляція, яка протримається недовго.
а можно какую-то табличку или лучше график с расчетами? А то здесь на слово верить никому нельзя? особенно новым учеткам (вот зайдете под старой - может веры вашим словам будет больше)
Ліквідность коливається на новому досягнутому рівні – залишки 63 ярда грн плюс депо на 249 ярдів грн - 312 ярдів грн. Поки що без змін. Хочу звернути увагу, що якраз це і є кількість надрукованих грошей. А рівень інвестування в ті чи інші активи показує його співвідношення до рівня депозитів/кредитів чи ОВДП.
Але давайте про інше. Мене зацікавило питання, а чиї це гроші в банківській системі та в яких вони банках. На жаль, останні дані по банках – лише на 01 серпня. Але навіть там виявив дещо цікаве.
До речі – кількість грошей на 01 лютого – 169 ярдів грн, на 01 серпня – 245 ярдів. Тобто зростання грошей в банківській системі становило – 76 ярдів грн.
Гроші в банках грн – від клієнтів: На 01.02 – 974 ярда, юрики – 529 ярдів грн, фізіки – 438 ярдів На 01.08 – вже 1 028 ярдів, але юрики – 486 ярдів грн, фізіки – 536 ярдів грн.
Бачите, як змінилися структура коштів? Як на мене, це можна назвати структурною зміною. До речі, сума на вимогу від фізиків зросла з 243 ярдів грн до 362 ярда грн.
Які висновки з цього? Все зростання грошей в банківський системі прошло за рахунок фізиків на 100 ярдів грн. І це лише 01 серпня, коли емітували лише 76 ярдів. Чомусь думаю, що ситуація зараз, коли емітували ще 67 ярдів (всього – 143 ярдів грн) – та ж сама. До речі, ось і відповідь, чому не збільшується готівка – тримають гроші на рахунках.
А принципи прийняття рішень фізіками відрізняються від юриків – тому курсові коливання можуть йти за іншими сценаріями - що там на тему загонів? . З іншого боку обмеження на операції з картами не повинні допускати стрімких коливань – щоб НБУ встиг ще щось придумати у випадку поганого розвитку подій
А зменшення грошей в юриків як на мене – це ознака, що в економіці ситуація погіршується, що не дивно. Тому гроші треба витрачати, купуючи вітчизняне , а не зберігати
А по банках – більшість грошей в нас залишись де? Тадам – Приват – 62 ярда грн, Ощад – 23 ярда грн. Точних даних немає, але загалом поділ депосертифікатів (зайвих грошей) між банками – державні 45%, зарубіжні – 40%, приватна дрібнота та середнячки – 15%.
Якось так. Дякую, якщо дочитали
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 24 вер, 2022 15:13, всього редагувалось 1 раз.