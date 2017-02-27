Додано: Суб 24 вер, 2022 15:05

Що з грошима?Ліквідность коливається на новому досягнутому рівні – залишкиярда грн плюс депо наярдів грн -ярдів грн. Поки що без змін. Хочу звернути увагу, що якраз це і є кількість надрукованих грошей. А рівень інвестування в ті чи інші активи показує його співвідношення до рівня депозитів/кредитів чи ОВДП.Але давайте про інше. Мене зацікавило питання, а чиї це гроші в банківській системі та в яких вони банках. На жаль, останні дані по банках – лише на 01 серпня. Але навіть там виявив дещо цікаве.До речі – кількість грошей на 01 лютого –ярдів грн, на 01 серпня –ярдів. Тобто зростання грошей в банківській системі становило –ярдів грн.Гроші в банках грн – від клієнтів:На 01.02 –ярда, юрики –ярдів грн, фізіки –ярдівНа 01.08 – вжеярдів, але юрики –ярдів грн, фізіки –ярдів грн.Бачите, як змінилися структура коштів? Як на мене, це можна назвати структурною зміною. До речі, сума на вимогу від фізиків зросла зярдів грн доярда грн.Які висновки з цього? Все зростання грошей в банківський системі прошло за рахунок фізиків наярдів грн. І це лише 01 серпня, коли емітували лишеярдів. Чомусь думаю, що ситуація зараз, коли емітували щеярдів (всього –ярдів грн) – та ж сама. До речі, ось і відповідь, чому не збільшується готівка – тримають гроші на рахунках.А принципи прийняття рішень фізіками відрізняються від юриків – тому курсові коливання можуть йти за іншими сценаріями - що там на тему загонів?. З іншого боку обмеження на операції з картами не повинні допускати стрімких коливань – щоб НБУ встиг ще щось придумати у випадку поганого розвитку подійА зменшення грошей в юриків як на мене – це ознака, що в економіці ситуація погіршується, що не дивно. Тому гроші треба витрачати, купуючи вітчизняне , а не зберігатиА по банках – більшість грошей в нас залишись де? Тадам –ярда грн,ярда грн.Точних даних немає, але загалом поділ депосертифікатів (зайвих грошей) між банками – державні 45%, зарубіжні – 40%, приватна дрібнота та середнячки – 15%.Якось так. Дякую, якщо дочитали