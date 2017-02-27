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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9973997499759976
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:52

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.60 42.80
🇪🇺EUR 40.90 41.20
🇪🇺EUR/🇺🇸USD 0.9600 0.9650

🇺🇸USD 42.65 42.90
🇪🇺EUR 41.00 41.30
edvardd
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