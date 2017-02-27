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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9974997599769977>
Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 16:52

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.60 42.80
🇪🇺EUR 40.90 41.20
🇪🇺EUR/🇺🇸USD 0.9600 0.9650

🇺🇸USD 42.65 42.90
🇪🇺EUR 41.00 41.30
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 18:22

"Якби ви знали паничі..."©

  Shaman написав:ознака, що в економіці ситуація погіршується, що не дивно. Тому гроші треба витрачати, купуючи вітчизняне , а не зберігати


Якось так. Дякую, якщо дочитали

Теж дякую, хто мій допис дочитав до кінця)) і прокоментував на профільній гілці))

От що робиться з моїм бізнесом, поки я на фронті >>>

viewtopic.php?f=85&p=5489736#p5489736

  Успіх написав:
  budivelnik написав:4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?

Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?

І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)

Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)

Ну, як вам математика?

Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!

От з татом недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!

Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???![/b]
Успіх
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 18:30

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:поки я на фронті

Херсон до нового року (2023) перейде під котроль України ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 18:59

Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели :lol: , когда 90% покупок осуществляешь через инет.

PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к :shock: , в тц вообще под 60к :D , в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).
evaw_tarsh
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:18

  evaw_tarsh написав:Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели :lol: , когда 90% покупок осуществляешь через инет.

PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к :shock: , в тц вообще под 60к :D , в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку хз сколько, тобишь профит 7-8к с одного ноута). Но ведь есть и те кто продает по 40к и жалуются, что никто ничего не покупает...


Вы уточняйте, что с этих заработанных и возвращённых 7-8К он заплати ровно НОЛЬ налогов по растаможке, 0 ЕСВ и 0 НДФЛа...
И Вроде бы с виду все в ажуре: вы дёшево купили, он нормально заработал. А на ЗСУ пошел БОЛТ. Пегсам - тоже. Зато вы такой гордый сидите тут на ветке и говорите о высокой инфляции, печатном станке и плохом правительстве ))))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:20

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 42.60 42.80
🇪🇺EUR 40.90 41.20
🇪🇺EUR/🇺🇸USD 0.9600 0.9650

🇺🇸USD 42.65 42.90
🇪🇺EUR 41.00 41.30


Привет Эдвард .
Нашел сегодня по 43,20 с зарплатной карты на наличные доллары .
Остальные курса были выше .
С Уважением !
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:27

dimo_0n
Оно то да, но почему в Польше люди покупают этот ноут за 30к учитывая налоги?- я с удовольствие купил бы его за 30к в нашем маркете, но ...
evaw_tarsh
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:27

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.09.2022.........26.09.2022
дата розрахунку.............22.09.2022..........23.09.2022
Євро................................36,0768...............35,6654...-1.14%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9753 (в пятницу 0.9866).

Индекс доллара DXY в 15-00 112.24 (в пятницу 110.87)
С утра новый этап роста и новые рекорды. Весьма бодро.


Привет Уважаемый Сибарит !

Хочу отметить, кроме Вашего ГЛУБОКОГО профессионализма , доброе и терпимое отношение к людям ,которые пытаются комментировать Ваши сообщения .
Высокую культуру общения !
Я всегда читаю все Ваши сообщения !!!!
С Уважением .
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:33

  evaw_tarsh написав:Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели :lol: , когда 90% покупок осуществляешь через инет.

PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к :shock: , в тц вообще под 60к :D , в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).


+ 6к на возврате налога при вывозе
т.е.??
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 24 вер, 2022 19:46

  Alex2007 написав:
  evaw_tarsh написав:Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели :lol: , когда 90% покупок осуществляешь через инет.

PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к :shock: , в тц вообще под 60к :D , в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).
+ 6к на возврате налога при вывозе
т.е.??
При покупці товарів у Європі є можливість повертати ПДВ ( він там від 7% (їжа) в ПОльщі до 20%)....
Але тут нюанс
Якщо повернув ПДВ в Польщі...то повинен задекларувати на ввезенні в Україні і сплатити ввізне ПДВ+мито...але для ноутів - пишеш що власний і хто доведе що це не так?
budivelnik
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