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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 24 вер, 2022 16:52
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.60 42.80
🇪🇺EUR 40.90 41.20
🇪🇺EUR/🇺🇸USD 0.9600 0.9650
🇺🇸USD 42.65 42.90
🇪🇺EUR 41.00 41.30
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:22
Shaman написав:
ознака, що в економіці ситуація погіршується, що не дивно. Тому гроші треба витрачати
, купуючи вітчизняне , а не зберігати
Якось так. Дякую, якщо дочитали
Теж дякую, хто мій допис дочитав до кінця)) і прокоментував на профільній гілці))
От що робиться з моїм бізнесом, поки я на фронті >>>viewtopic.php?f=85&p=5489736#p5489736
Успіх написав: budivelnik написав:
4 Чи багато тут присутніх вважає падіння націнки з 50-60% на доларовий товар - до 30-40% під час росту курсу на 50% - критичним?
Тобто гривнева ціна продажу залишилась незмінною під час війни на товар не першої необхідності?
Як то ви так рахували що у вас вийшло - "гривнева ціна продажу залишилась незмінною"?
І не з 50-60% на 30-40%, а з 60-80% на 30-40%! І це націнка в гривні!
А товар - доларовий і вже двічі зріс за 6міс. в доларі!(перший раз приблизно на 10-15% і другий раз теж десь так)
Тож, дістаємо ваш улюблений калькулятор і робимо підрахуя))
Наприклад, товар до першого подорожчання коштував 10дол.(по курсу 29) тобто 290грн - тож, після двох подорожчань(беремо по мінімуму) став коштувати 12дол.(по курсу 42) тобто 504грн!
Йдемо далі))
Коли товар коштував 290грн + накрутка 60% = 464грн(174грн дохід)
Тепер товар коштує 504грн(вже Карл!!!- дорожче, ніж пів року тому продавалось) + накрутка 30% = 655грн(151грн дохід) - вже помічаєте різницю?
Скажете - тюююю, всього лиш на 23грн менше заробляється, типу "не кретично"!
А отут я вже скажу грубо - нікуя!
Так як я казав, що каси +/- ті самі(а інколи і гірші) - але нехай... беремо ті самі каси:
Для простоти - за 2 вихідних дні пів року тому продавалось скажімо тих 10 речей по 464грн що = 4640грн(дохід 1740грн) і тепер каса - тих самих 4640грн!(дохід = куйня собача)
Ну, як вам математика?
Полазив по різних сайтах - подивився на ціни на мій товар у Львові....
Ще раз кажу - то ппц!!!
Наприклад речі, які коштують в мене(заокруглю) 700, 900, 1100грн... - то на різних сайтах/в інет магазинах - на 100, а частіше - то на 200грн ДОРОЖЧЕ, ніж в мене!!!
І черги за моїм товаром - не стоять!!!
От з тато
м недавно по Вайберу переписувався, то каже, що сьогодні продав дві дуже слабоходві речі - на які я, вже місяць тому, скинув ще ціну і + курс долара зіграв своє(а товар цей закуплявся в доларі) - то товар вийшов по собівартості!!!
Товар продався по собівартості!!!
Так, мені то і так вигідно позбутись такого товару... - але як іншим "торгашам" виживати при отакій торгівлі???!
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:30
Успіх написав:
поки я на фронті
Херсон до нового року (2023) перейде під котроль України ?
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Додано: Суб 24 вер, 2022 18:59
Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели
, когда 90% покупок осуществляешь через инет.
PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к
, в тц вообще под 60к
, в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).
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evaw_tarsh
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:18
evaw_tarsh написав:Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели
, когда 90% покупок осуществляешь через инет.
PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к
, в тц вообще под 60к
, в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе - расходы на доставку хз сколько, тобишь профит 7-8к с одного ноута). Но ведь есть и те кто продает по 40к и жалуются, что никто ничего не покупает...
Вы уточняйте, что с этих заработанных и возвращённых 7-8К он заплати ровно НОЛЬ налогов по растаможке, 0 ЕСВ и 0 НДФЛа...
И Вроде бы с виду все в ажуре: вы дёшево купили, он нормально заработал. А на ЗСУ пошел БОЛТ. Пенсам - тоже. Зато вы такой гордый сидите тут на ветке и говорите о высокой инфляции, печатном станке и плохом правительстве ))))
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dimo_0n
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:20
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 42.60 42.80
🇪🇺EUR 40.90 41.20
🇪🇺EUR/🇺🇸USD 0.9600 0.9650
🇺🇸USD 42.65 42.90
🇪🇺EUR 41.00 41.30
Привет Эдвард .
Нашел сегодня по 43,20 с зарплатной карты на наличные доллары .
Остальные курса были выше .
С Уважением !
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:27
dimo_0n
Оно то да, но почему в Польше люди покупают этот ноут за 30к учитывая налоги?- я с удовольствие купил бы его за 30к в нашем маркете, но ...
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evaw_tarsh
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:27
Сибарит написав:
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............23.09.2022.........26.09.2022
дата розрахунку.............22.09.2022..........23.09.2022
Євро................................36,0768...............35,6654
...-1.14%
Долар США.....................36,5686...............36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 0.9753
(в пятницу 0.9866).
Индекс доллара DXY в 15-00 112.24
(в пятницу 110.87)
С утра новый этап роста и новые рекорды. Весьма бодро.
Привет Уважаемый Сибарит !
Хочу отметить, кроме Вашего ГЛУБОКОГО профессионализма , доброе и терпимое отношение к людям ,которые пытаются комментировать Ваши сообщения .
Высокую культуру общения !
Я всегда читаю все Ваши сообщения !!!!
С Уважением .
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:33
evaw_tarsh написав:Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели
, когда 90% покупок осуществляешь через инет.
PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к
, в тц вообще под 60к
, в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе
- расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).
+ 6к на возврате налога при вывозе
т.е.??
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Alex2007
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Додано: Суб 24 вер, 2022 19:46
Alex2007 написав: evaw_tarsh написав:Успіх
Если все так как вы пишите - то есть 3 причины:
1 - вы не индексируетесь в поиске,
2 - у вас плохой рейтинг,
3 - ваш товар довольно уникальный.
Тут раньше бред про тц писали - видимо арендодатели
, когда 90% покупок осуществляешь через инет.
PS.А торгаши прекрасно себя чувствуют - из собственного опыта, нужен был ноут - смотрю по нашим маркетам 40-50к
, в тц вообще под 60к
, в Польше такие по 30к - нашел за 33к у торгаша (а теперь считайте 3к он заработал на наваре + 6к на возврате налога при вывозе
- расходы на доставку 1-2к?, тобишь профит около 7-8к с одного ноута).
+ 6к на возврате налога при вывозе
т.е.??
При покупці товарів у Європі є можливість повертати ПДВ ( він там від 7% (їжа) в ПОльщі до 20%)....
Але тут нюанс
Якщо повернув ПДВ в Польщі...то повинен задекларувати на ввезенні в Україні і сплатити ввізне ПДВ+мито...але для ноутів - пишеш що власний і хто доведе що це не так?
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budivelnik
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